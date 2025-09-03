明報新聞網
圖看抗戰勝利80周年閱兵精華　軍人步伐一致　民眾熱烈參與

抗戰勝利80周年紀念大會於9月3日舉行。閱兵儀式中，多個受閱部隊依次昂揚步入北京天安門廣場，場面震撼。現場聚集大批前來觀禮的民眾，氣氛熱烈。本圖輯回顧閱兵精華場面。（整理：電子平台組）［5分鐘短片回顧九三閱兵全過程　附抗戰勝利80周年紀念大會重點

  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，多個受閱部隊依次昂揚步入北京天安門廣場。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，多個受閱部隊依次昂揚步入天安門廣場。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，陸軍突擊方隊參加閱兵。 （新華社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，官兵鳴放禮炮。（新華社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，英雄部隊旗幟方隊參加閱兵。（新華社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，中國人民解放軍海軍方隊參加閱兵。（新華社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，多個受閱部隊依次昂揚步入北京天安門廣場。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，多個受閱部隊依次昂揚步入北京天安門廣場。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，多個受閱部隊依次昂揚步入北京天安門廣場。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，多個受閱部隊依次昂揚步入北京天安門廣場。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，天安門廣場上空現「80」字樣。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，有戰機在天安門廣場上空飛過。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，有直升機在天安門廣場上空飛過。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平（前）主持。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，有民眾在天安門前留影。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，圖為正在準備閱兵儀式的軍人。（新華社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，圖為正在準備閱兵儀式的軍人。（新華社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年紀念活動上放飛8萬個氣球。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，現場有大批前來觀禮的民眾。（路透社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年紀念活動上放飛8萬個氣球。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年紀念活動上放飛8萬個氣球。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，現場有大批前來觀禮的民眾。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，有民眾手執國旗留影。（鄧宗弘攝）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式，現場有大批前來觀禮的民眾。（新華社）
  • 相片日期：2025年9月3日
    抗戰勝利80周年閱兵儀式。（新華社）
