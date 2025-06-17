英王生日閱兵｜喬治夏洛特路易萌樣再成鏡頭焦點

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英國路易小王子（左）、喬治小王子（右）（路透社）
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英國威爾斯王妃凱特（後）、夏洛特小公主（前）（路透社）
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英王查理斯三世（左一）、王儲伉儷威廉（後排右二）和凱特（後排右一）、路易小王子（前排右三）、喬治小王子（前排右二）和夏洛特小公主（前排右一）（法新社）
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英王查理斯三世（左二）、王后卡米拉（左一）、王儲伉儷威廉（後排右二）和凱特（後排右一）、路易小王子（前排右三）、喬治小王子（前排右二）和夏洛特小公主（前排右一），6月14日在白金漢宮陽台向民眾揮手。（法新社）
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英國王儲伉儷威廉（後排左）和凱特（後排右）、路易小王子（前排左）、喬治小王子（前排中）和夏洛特小公主（前排右）（路透社）
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英國王儲威廉（左）、路易小王子（中）、喬治小王子（右）（法新社）
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英國威爾斯王妃凱特（後）、喬治小王子（中）、夏洛特小公主（前）（路透社）
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英國威爾斯王妃凱特（右）、夏洛特小公主（左）（法新社）
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左起：路易小王子、喬治小王子、英國威爾斯王妃凱特（路透社）
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英國路易小王子（左一）、喬治小王子（左二）（路透社）
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英國路易小王子（左）、喬治小王子（右）（路透社）
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英國路易小王子（左）、喬治小王子（右）（路透社）
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英國路易小王子（路透社）
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英國路易小王子（路透社）
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英國路易小王子（左）、喬治小王子（右）（新華社）
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英國威爾斯王妃凱特（左二）、夏洛特小公主（左一）、喬治小王子（右二）、路易小王子（右一），一起乘坐馬車出席英王官方生日慶祝活動。（新華社）
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英國威爾斯王妃凱特（右前）、夏洛特小公主（右後）、喬治小王子（左二）、路易小王子（左一），一起乘坐馬車出席英王官方生日慶祝活動。（路透社）
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英國威爾斯王妃凱特（右一）、夏洛特小公主（右二）、喬治小王子（左一）、路易小王子（左二），一起乘坐馬車出席英王官方生日慶祝活動。（路透社）
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英王查理斯三世（左二）和王后卡米拉（左一）、王儲伉儷威廉（後排右二）和凱特（後排右一）、路易小王子（前排右三）、喬治小王子（前排右二）和夏洛特小公主（前排右一），6月14日在白金漢宮陽台出席英王官方生日慶祝活動──皇家騎兵護衛隊閱兵儀式。（新華社）
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英王查理斯三世（左三）和王后卡米拉（左二）與眾王室成員，6月14日在白金漢宮陽台觀看皇家空軍表演。（路透社）
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英王查理斯三世（右六）和王后卡米拉（左五）與眾王室成員6月14日在白金漢宮陽台出席英王官方生日慶祝活動。（法新社）
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英國路易小王子（左一）、凱特（左二）、夏洛特小公主（左三）（路透社）