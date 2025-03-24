春暖花開　鮮花吐艷成五彩美景

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湖南長沙市晚安家居文化園：女遊客在櫻花樹下拍照，人美花美。（新華社）
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安徽省合肥市肥東縣長臨河鎮櫻花盛放，「櫻花海洋」與高鐵列車粉白相間，相映成趣。（新華社）
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四川丹棱仁美鎮，廣濶油菜花田與鄉村形成美景。（中新社）
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湖北武漢大學校園櫻花盛放，賞花客絡繹不絕。（中新社）
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浙江杭州櫻花盛放。（中新社）
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雲南省曲靖市馬龍區櫻花谷櫻花滿開。（新華社）
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西安市鄠邑區甘河街道丁村梅花種植園，滿是粉色梅花。（新華社）
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北京玉淵潭公園櫻花綻放。（中新社）
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湖北武漢大學校園櫻花盛放。（中新社）
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雲南大理大學綻放的櫻花，把校園道路染成桃紅色美景。（中新社）
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杭州市玉古路邊櫻花樹（新華社）
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湖北武漢市東湖櫻園櫻花（新華社）
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福州花海公園：魯冰花（中新社）
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廣西南寧街上的黃花風鈴木盛放。（中新社）
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山東濟南百花公園「玉蘭大道」玉蘭花盛放。（中新社）
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四川眉山女士穿漢服賞油菜花。（中新社）
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廣西柳州市融水苗族自治縣融水鎮新國村，遊客在油菜花田踏青遊玩。（新華社）
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重慶巫山縣福田鎮油菜花花開，學生寫生。（新華社）
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北京北海公園山桃花盛開。（新華社）
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北京頤和園十七孔橋和山桃花（新華社）
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台北大安森林公園賞繡球花。（中新社）
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日本德島中央公園蜂須賀櫻花盛開。（葉明傑攝）
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日本東京中央區櫻花綻放。（法新社）
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意大利米蘭街頭玉蘭花綻放。（新華社）
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西班牙加泰隆尼亞桃花盛開。（路透社）
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美國華盛頓櫻花綻放，蜜峰採蜜。（法新社）
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美國華盛頓櫻花綻放。（法新社）