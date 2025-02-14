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港產大熊貓龍鳳胎「家姐」「細佬」半歲成長點滴

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」「細佬」去年8月下旬出世，迎接半歲之際，兩姊弟本月16日正式與公眾見面。自兩姊弟出世以來，海洋公園於社交平台上載牠們的生活照和影片，由出生、毛色轉黑、滿月、睜眼、出牙，到玩樂，記錄兩姊弟成長的一點一滴。（整理：明報電子平台組）【短片率先睇：「家姐」「細佬」可愛一面

  • 相片日期：2025年2月14日
    （香港大熊貓官方專頁圖片／Canva製圖）
    （香港大熊貓官方專頁圖片／Canva製圖）
  • 相片日期：2025年2月14日
    大熊貓「家姐」去年8月15日凌晨2時05分出生。圖為「家姐」出生第三天的情況。（香港大熊貓官方專頁8月20日圖片）
    大熊貓「家姐」去年8月15日凌晨2時05分出生。圖為「家姐」出生第三天的情況。（香港大熊貓官方專頁8月20日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「細佬」於去年8月15日凌晨3時27分出生。圖為「細佬」出生第一天。（香港大熊貓官方專頁8月20日圖片）
    「細佬」於去年8月15日凌晨3時27分出生。圖為「細佬」出生第一天。（香港大熊貓官方專頁8月20日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」出生第九日，黑眼圈和耳仔漸見明顯。（香港大熊貓官方專頁8月27日圖片）
    「家姐」出生第九日，黑眼圈和耳仔漸見明顯。（香港大熊貓官方專頁8月27日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「細佬」出生第12日，黑眼圈、耳仔、手腳和小背心漸見明顯。（香港大熊貓官方專頁8月27日圖片）
    「細佬」出生第12日，黑眼圈、耳仔、手腳和小背心漸見明顯。（香港大熊貓官方專頁8月27日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（左）和「細佬」（右）毛髮愈來愈多，顏色亦愈來愈深。（香港大熊貓官方專頁9月2日圖片／9月4日影片截圖）
    「家姐」（左）和「細佬」（右）毛髮愈來愈多，顏色亦愈來愈深。（香港大熊貓官方專頁9月2日圖片／9月4日影片截圖）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」毛色逐漸變黑。（香港大熊貓官方專頁9月9日圖片）
    「家姐」毛色逐漸變黑。（香港大熊貓官方專頁9月9日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「細佬」毛色亦開始變黑。（香港大熊貓官方專頁9月9日圖片）
    「細佬」毛色亦開始變黑。（香港大熊貓官方專頁9月9日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    飼養員為「家姐」餵食。圖為「家姐」出生第17日。（香港大熊貓官方專頁9月12日圖片）
    飼養員為「家姐」餵食。圖為「家姐」出生第17日。（香港大熊貓官方專頁9月12日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    圖為「細佬」出生第22日。（香港大熊貓官方專頁9月12日圖片）
    圖為「細佬」出生第22日。（香港大熊貓官方專頁9月12日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    圖為「家姐」出生第23日。（香港大熊貓官方專頁9月12日圖片）
    圖為「家姐」出生第23日。（香港大熊貓官方專頁9月12日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    9月14日大熊貓龍鳳胎滿月。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁9月14日圖片）
    9月14日大熊貓龍鳳胎滿月。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁9月14日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    9月14日大熊貓龍鳳胎滿月。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁9月14日圖片）
    9月14日大熊貓龍鳳胎滿月。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁9月14日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    龍鳳胎滿月時還未「開眼」。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁9月18日圖片）
    龍鳳胎滿月時還未「開眼」。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁9月18日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    龍胎滿月時還未完全「開眼」。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁9月23日圖片）
    龍胎滿月時還未完全「開眼」。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁9月23日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁9月23日圖片）
    圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁9月23日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁9月30日圖片）
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁9月30日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    出生約一個半月，龍鳳胎兩隻眼睛都微微張開。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁10月2日圖片）
    出生約一個半月，龍鳳胎兩隻眼睛都微微張開。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁10月2日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    出生約一個半月，龍鳳胎兩隻眼睛都微微張開。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁10月2日圖片）
    出生約一個半月，龍鳳胎兩隻眼睛都微微張開。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁10月2日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁10月14日圖片）
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁10月14日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    龍鳳胎滿兩個月大。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁10月14日圖片）
    龍鳳胎滿兩個月大。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁10月14日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    龍鳳胎滿兩個月大。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁10月14日圖片）
    龍鳳胎滿兩個月大。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁10月14日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁10月21日圖片）
    圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁10月21日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁10月21日圖片）
    圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁10月21日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（下）及「細佬」（上）同牀共處。（香港大熊貓官方專頁11月4日的影片截圖）
    「家姐」（下）及「細佬」（上）同牀共處。（香港大熊貓官方專頁11月4日的影片截圖）
  • 相片日期：2025年2月14日
    出生100日後，「細佬」出牙。（香港大熊貓官方專頁帖文11月23日的影片截圖）
    出生100日後，「細佬」出牙。（香港大熊貓官方專頁帖文11月23日的影片截圖）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」出牙。（香港大熊貓官方專頁帖文11月23日的影片截圖）
    「家姐」出牙。（香港大熊貓官方專頁帖文11月23日的影片截圖）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁12月3日圖片）
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁12月3日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁12月27日圖片）
    「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁12月27日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（左）及「細佬」（右）（香港大熊貓官方專頁1月9日圖片）
    「家姐」（左）及「細佬」（右）（香港大熊貓官方專頁1月9日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    兩姊弟於草上玩樂。（香港大熊貓官方專頁1月17日圖片）
    兩姊弟於草上玩樂。（香港大熊貓官方專頁1月17日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（左）及「細佬」（右）（香港大熊貓官方專頁1月25日圖片）
    「家姐」（左）及「細佬」（右）（香港大熊貓官方專頁1月25日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    「家姐」（右）及「細佬」（左）接近半歲。（香港大熊貓官方專頁2月7日圖片）
    「家姐」（右）及「細佬」（左）接近半歲。（香港大熊貓官方專頁2月7日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    龍鳳胎接近半歲。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁2月7日圖片）
    龍鳳胎接近半歲。圖為「家姐」。（香港大熊貓官方專頁2月7日圖片）
  • 相片日期：2025年2月14日
    龍鳳胎接近半歲。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁2月7日圖片）
    龍鳳胎接近半歲。圖為「細佬」。（香港大熊貓官方專頁2月7日圖片）