港產大熊貓龍鳳胎「家姐」「細佬」半歲成長點滴

「細佬」出生第12日，黑眼圈、耳仔、手腳和小背心漸見明顯。（香港大熊貓官方專頁8月27日圖片）

「家姐」（左）和「細佬」（右）毛髮愈來愈多，顏色亦愈來愈深。（香港大熊貓官方專頁9月2日圖片／9月4日影片截圖）

「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁9月30日圖片）

「家姐」（右）及「細佬」（左）同框合照。（香港大熊貓官方專頁10月14日圖片）

「家姐」（下）及「細佬」（上）同牀共處。（香港大熊貓官方專頁11月4日的影片截圖）