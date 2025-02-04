大S徐熙媛流星殞落　回顧演藝之路

台灣藝人徐熙媛（大S）遊日期間因流感併發肺炎，前日（2日）離世，終年48歲。大S曾拍攝多套知名劇集和電影，其中最為人知的經典角色是《流星花園》的杉菜，以及《轉角*遇到愛》的俞心蕾、《泡沫之夏》的尹夏沫，以及《戰神》的韓綺羅。她與妹妹徐熙娣（小S）共組女子團體「S.O.S」出道，後來改名「ASOS」，並主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》。大S亦參與過多部港產片及合拍片，包括與古天樂合作的《保持通話》、在《倩女幽魂》中飾演聶小倩，以及參演《大內密探靈靈狗》等。本文整理圖輯回顧大S的演藝事業經典時刻。（整理：明報電子平台組）