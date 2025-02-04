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大S徐熙媛流星殞落　回顧演藝之路

台灣藝人徐熙媛（大S）遊日期間因流感併發肺炎，前日（2日）離世，終年48歲。大S曾拍攝多套知名劇集和電影，其中最為人知的經典角色是《流星花園》的杉菜，以及《轉角*遇到愛》的俞心蕾、《泡沫之夏》的尹夏沫，以及《戰神》的韓綺羅。她與妹妹徐熙娣（小S）共組女子團體「S.O.S」出道，後來改名「ASOS」，並主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》。大S亦參與過多部港產片及合拍片，包括與古天樂合作的《保持通話》、在《倩女幽魂》中飾演聶小倩，以及參演《大內密探靈靈狗》等。本文整理圖輯回顧大S的演藝事業經典時刻。（整理：明報電子平台組）

  • 相片日期：2025年2月4日
    2006年5月，台灣藝人徐熙媛（大S）以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（路透社資料圖片）
    2006年5月，台灣藝人徐熙媛（大S）以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2001年，大S（上排中）在電視劇《流星花園》飾演杉菜，成為眾人心中的經典角色。（中央社資料圖片）
    2001年，大S（上排中）在電視劇《流星花園》飾演杉菜，成為眾人心中的經典角色。（中央社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    大S（中）在電視劇《流星花園》飾演杉菜，成為眾人心中的經典角色。（路透社資料圖片）
    大S（中）在電視劇《流星花園》飾演杉菜，成為眾人心中的經典角色。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2004年6月，大S在西安出席品牌活動。（路透社資料圖片）
    2004年6月，大S在西安出席品牌活動。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2005年8月，大S在香港出席手表宣傳活動。（路透社資料圖片）
    2005年8月，大S在香港出席手表宣傳活動。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2006年5月，大S（右）與香港演員林嘉欣（左）以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（法新社資料圖片）
    2006年5月，大S（右）與香港演員林嘉欣（左）以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2006年11月，大S出席金馬奬頒奬典禮，在星光大道行紅地毯留影。（中央社資料圖片）
    2006年11月，大S出席金馬奬頒奬典禮，在星光大道行紅地毯留影。（中央社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2008年7月，大S（右二）伙拍妹妹徐熙娣（小S，右一）、台灣主持人陶晶瑩（左一）及侯佩岑（左二）出席第19屆金曲奬頒奬典禮。（路透社資料圖片）
    2008年7月，大S（右二）伙拍妹妹徐熙娣（小S，右一）、台灣主持人陶晶瑩（左一）及侯佩岑（左二）出席第19屆金曲奬頒奬典禮。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    大S（左一）憑電影《保持通話》獲提名香港電影金像奬最佳女主角，她於2009年4月與演員古天樂、林嘉欣、張家輝及周迅（左二至右一）出席頒奬典禮。（法新社資料圖片）
    大S（左一）憑電影《保持通話》獲提名香港電影金像奬最佳女主角，她於2009年4月與演員古天樂、林嘉欣、張家輝及周迅（左二至右一）出席頒奬典禮。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2009年11月，大S在北京出席素食宣傳活動。（法新社資料圖片）
    2009年11月，大S在北京出席素食宣傳活動。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2010年6月，大S（中）在上海宣傳電影《劍雨》，戲中演員包括香港演員余文樂（左一）、台灣演員吳佩慈（左二）、韓國演員鄭雨盛（右二）及馬來西亞演員楊紫瓊（右一）。（法新社資料圖片）
    2010年6月，大S（中）在上海宣傳電影《劍雨》，戲中演員包括香港演員余文樂（左一）、台灣演員吳佩慈（左二）、韓國演員鄭雨盛（右二）及馬來西亞演員楊紫瓊（右一）。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    大S（左）與內地商人汪小菲（右）2010年相識，見面5次後閃婚，婚後育有一子一女，惟二人最終於2021年離婚。（法新社資料圖片）
    大S（左）與內地商人汪小菲（右）2010年相識，見面5次後閃婚，婚後育有一子一女，惟二人最終於2021年離婚。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    大S（左）與內地商人汪小菲（右）2010年相識，見面5次後閃婚，婚後育有一子一女，惟二人最終於2021年離婚。（法新社資料圖片）
    大S（左）與內地商人汪小菲（右）2010年相識，見面5次後閃婚，婚後育有一子一女，惟二人最終於2021年離婚。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2012年12月，大S（右）與妹妹徐熙娣（小S，左）在西安出席品牌活動。（路透社資料圖片）
    2012年12月，大S（右）與妹妹徐熙娣（小S，左）在西安出席品牌活動。（路透社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2015年3月，大S在台北出席晚宴活動。（法新社資料圖片）
    2015年3月，大S在台北出席晚宴活動。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2015年8月，大S在台北出席護膚品牌活動。（法新社資料圖片）
    2015年8月，大S在台北出席護膚品牌活動。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2015年9月，大S在台北出席時裝品牌活動。（法新社資料圖片）
    2015年9月，大S在台北出席時裝品牌活動。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2017年6月，大S（左）與汪小菲（右）出席台灣藝人安以軒婚禮。（法新社資料圖片）
    2017年6月，大S（左）與汪小菲（右）出席台灣藝人安以軒婚禮。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    2019年3月，大S（右）與小S（左）在香港出席時裝品牌宣傳活動。（法新社資料圖片）
    2019年3月，大S（右）與小S（左）在香港出席時裝品牌宣傳活動。（法新社資料圖片）
  • 相片日期：2025年2月4日
    大S終年48歲。圖為2006年5月大S以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（路透社資料圖片）
    大S終年48歲。圖為2006年5月大S以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（路透社資料圖片）