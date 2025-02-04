大S徐熙媛流星殞落　回顧演藝之路

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2006年5月，台灣藝人徐熙媛（大S）以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（路透社資料圖片）
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2001年，大S（上排中）在電視劇《流星花園》飾演杉菜，成為眾人心中的經典角色。（中央社資料圖片）
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大S（中）在電視劇《流星花園》飾演杉菜，成為眾人心中的經典角色。（路透社資料圖片）
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2004年6月，大S在西安出席品牌活動。（路透社資料圖片）
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2005年8月，大S在香港出席手表宣傳活動。（路透社資料圖片）
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2006年5月，大S（右）與香港演員林嘉欣（左）以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（法新社資料圖片）
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2006年11月，大S出席金馬奬頒奬典禮，在星光大道行紅地毯留影。（中央社資料圖片）
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2008年7月，大S（右二）伙拍妹妹徐熙娣（小S，右一）、台灣主持人陶晶瑩（左一）及侯佩岑（左二）出席第19屆金曲奬頒奬典禮。（路透社資料圖片）
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大S（左一）憑電影《保持通話》獲提名香港電影金像奬最佳女主角，她於2009年4月與演員古天樂、林嘉欣、張家輝及周迅（左二至右一）出席頒奬典禮。（法新社資料圖片）
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2009年11月，大S在北京出席素食宣傳活動。（法新社資料圖片）
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2010年6月，大S（中）在上海宣傳電影《劍雨》，戲中演員包括香港演員余文樂（左一）、台灣演員吳佩慈（左二）、韓國演員鄭雨盛（右二）及馬來西亞演員楊紫瓊（右一）。（法新社資料圖片）
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大S（左）與內地商人汪小菲（右）2010年相識，見面5次後閃婚，婚後育有一子一女，惟二人最終於2021年離婚。（法新社資料圖片）
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大S（左）與內地商人汪小菲（右）2010年相識，見面5次後閃婚，婚後育有一子一女，惟二人最終於2021年離婚。（法新社資料圖片）
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2012年12月，大S（右）與妹妹徐熙娣（小S，左）在西安出席品牌活動。（路透社資料圖片）
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2015年3月，大S在台北出席晚宴活動。（法新社資料圖片）
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2015年8月，大S在台北出席護膚品牌活動。（法新社資料圖片）
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2015年9月，大S在台北出席時裝品牌活動。（法新社資料圖片）
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2017年6月，大S（左）與汪小菲（右）出席台灣藝人安以軒婚禮。（法新社資料圖片）
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2019年3月，大S（右）與小S（左）在香港出席時裝品牌宣傳活動。（法新社資料圖片）
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大S終年48歲。圖為2006年5月大S以電影《詭絲》演員身分出席第59屆法國康城影展的首映。（路透社資料圖片）