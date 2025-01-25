內地迎春燈會　千燈萬盞照夜空

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【陝西西安】2025乙巳蛇年「長安燈會」啟幕，萬盞花燈在西安城牆、大唐芙蓉園、大明宮國家遺址公園同步點亮。圖為西安城牆永寧門前的巨型花燈。（新華社）
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【浙江橫店】上元燈會燃燈大典的「清明上河圖」景區燈光璀璨。（中新社）
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【江蘇泰州】以「金蛇賀歲，點靚姜城」為題的新春燈會亮燈，女遊客特地穿華服來拍照打卡。（新華社）
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【山東淄博】山東淄博2025花燈藝術節設置了齊都盛世、歡度中國年、年味小鎮等六大主題展區。（新華社）
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【江蘇南京】第39屆秦淮燈會亮燈儀式舉行，主題為「金陵巳年春似錦·秦淮燈會萬象新」。（新華社）
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【江蘇南京】第39屆秦淮燈會亮燈儀式在江蘇南京白鷺洲公園舉行，唐伯虎等詩人的詩句掛起，與花燈相映成趣。（新華社）
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【陝西西安】遊客在西安大唐芙蓉園「長安燈會」遊覽，園內建築頂部照成一片金黃。（新華社）
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【四川自貢】第31屆自貢國際恐龍燈會在四川舉行，以「燈賀中華，氣象萬千」為主題。（中新社）
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【浙江橫店】「上元燈會燃燈大典」上，「清明上河圖」景區內燈光璀璨，一簇簇湖水綠的燈光在夜色中穿插。（中新社）
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【山東淄博】「淄博2025花燈藝術節」在玉黛湖公園舉行，共有120餘組大型花燈，花燈色彩鮮艷。（新華社）
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【山東淄博】「淄博2025花燈藝術節」，一盞一盞福字花燈從水面冒出。（新華社）
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【山東淄博】「淄博2025花燈藝術節」（新華社）
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【山東淄博】「淄博2025花燈藝術節」的花燈把園區照得一片火紅。（新華社）
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【四川自貢】「第31屆自貢國際恐龍燈會」上，花燈有紅有黃，把場內映得一片粉橙。（中新社）
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【四川自貢】「第31屆自貢國際恐龍燈會」巨型彩燈《青城雙姝》吸引遊人打卡觀賞。（中新社）
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【廣州】「2025粵港澳大灣區燈會」亮燈迎春，展示218組燈景。（中新社）
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【廣州】2025粵港澳大灣區燈會的「齊天大聖」燈景，吸引遊人舉機拍照。（中新社）
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【四川自貢】遊客於「第31屆自貢國際恐龍燈會」門前拍照。（中新社）
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【安徽合肥】首屆逍遙津新春燈會於安徽合肥舉行，點點粉紅花燈垂掛樹上，仿如點點星辰。（中新社）
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【浙江烏鎮】江南水鄉迎春水燈會，水上市集燈火在水面蕩漾。（新華社）
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【浙江烏鎮】江南水鄉迎春「水燈會」，一艘搖櫓船在水上市集長廊旁徐徐駛過。（新華社）
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【湖北紅安】大別山首屆非遺民俗文化旅遊節暨紅安影視城新春燈會舉行，遊人絡繹不絕。（中新社）
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【河北唐山】唐山南湖春節燈會以「神奇中國」為主題，太空人也佔了一個燈組。（新華社）
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【河北唐山】唐山南湖春節燈會以「神奇中國」為主題，將各地傳統文化、祖國河山等元素融入燈會之中。（新華社）
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【陝西西安】西安大唐芙蓉園內燈會的夜間景色醉人。（新華社）
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【湖北武漢】2025第九屆武漢園博園花燈會舉行，圖為花燈會主燈「百鳥朝鳳」吸引大批遊客。（中新社）
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【浙江台州】黃岩區五洞橋蛇年燈會開燈，人頭湧湧。（新華社）
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【河北唐山】唐山南湖春節燈會的燈組充滿新年氣氛。（新華社）