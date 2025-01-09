洛杉磯山火如「末日災難」

美國南加州1月7日起發生山火，乾燥風勢造成山火蔓延，其中「夢工場」荷李活所在的洛杉磯備受重創，火災處處，大批民宅付諸一炬，名人豪宅也不能倖免。有美國傳媒形容事件如同「末日災難」。製作不少災難片的荷李活，在現實中正上演一幕幕煉獄般的熊熊烈火場面。