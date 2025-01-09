洛杉磯山火如「末日災難」

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洛杉磯山火失控，濃煙蔽日，如同荷李活電影中的末日災難畫面。（法新社）
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洛杉磯豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）有房屋猛烈焚燒。（法新社）
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洛杉磯西部一處民宅烈焰滔天。（路透社）
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洛杉磯豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）一座建築物起火，消防員射水灌救。（路透社）
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位於太平洋海岸的馬利布（Malibu）有房屋陷入火海。（法新社）
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位於太平洋海岸的馬利布（Malibu），沙灘邊一座大宅燒毁。（法新社）
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洛杉磯西部一處社區火屑四散。（路透社）
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洛杉磯西部一處社區火屑漫天。（路透社）
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洛杉磯荷李活受山火波及，熊熊火光照亮了夜空。（路透社）
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洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）一間美國銀行分行起火，冒出火舌。（法新社）
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洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）一間中學起火，校內禮堂門口冒出火舌，消防員灌救。（法新社）
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洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）一處街道被火蹂躪，消防栓也冒出火舌。（法新社）
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洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）一間商店被燒毁，門外汽車也被波及。（法新社）
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洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）居民被下令疏散，一隻名為Houdini的龜幸獲救離開，在街上緩緩爬行。（路透社）
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洛杉磯豪宅區太平洋斷崖（Pacific Palisades）一處圍欄被山火熱力熱熔。（法新社）
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洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）一名居民看見家園被燒毁。（路透社）
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有房屋陷入火海。（法新社）
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一座位於馬利布（Malibu）沙灘旁的大宅焚毁，只留下支柱。（路透社）