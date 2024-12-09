法國巴黎聖母院重開　圖輯記錄歷史時刻

法國巴黎聖母院內的主祭壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）

法國巴黎聖母院內的Archbishop Sibour雕像。（法新社）

Priest Olivier Ribadeau Dumas於巴黎時間2024年12月8日晚間在巴黎聖母院舉行公開彌撒。（法新社）

法國巴黎聖母院內的高壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）

法國巴黎聖母院內的高壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）

法國巴黎聖母院內的The Crown of Thorns由Sylvain Dubuisson設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）