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法國巴黎聖母院重開　圖輯記錄歷史時刻

法國巴黎聖母院經歷2019年4月火災後長逾5年的修復工程，於當地時間2024年12月7日舉行儀式重新開放，12月8日晚上舉行5年來的首場公開彌撒。本圖輯讓讀者網上觀賞浴火重新後的巴黎聖母院內外。（法新社、新華社、路透社）短片＋互動對比圖：回顧巴黎聖母院五年半復修路

  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院重開，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院重開，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院重開，圖片攝於2024年12月8日。（新華社）
    法國巴黎聖母院重開，圖片攝於2024年12月8日。（新華社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的其中一座聖母聖嬰雕像，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內的其中一座聖母聖嬰雕像，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
    法國巴黎聖母院，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院中殿，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
    法國巴黎聖母院中殿，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院舉行晚間彌撒，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
    法國巴黎聖母院舉行晚間彌撒，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院舉行晚間彌撒，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院舉行晚間彌撒，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的主祭壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內的主祭壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    管風琴手在法國巴黎聖母院內演奏，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    管風琴手在法國巴黎聖母院內演奏，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院：新祭壇上的十字架，由Guillaume Bardet設計。（路透社）
    法國巴黎聖母院：新祭壇上的十字架，由Guillaume Bardet設計。（路透社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的Archbishop Sibour雕像。（法新社）
    法國巴黎聖母院內的Archbishop Sibour雕像。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的彩繪玻璃。（新華社）
    法國巴黎聖母院內的彩繪玻璃。（新華社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院外牆雕刻部分。（新華社）
    法國巴黎聖母院外牆雕刻部分。（新華社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的彩繪玻璃窗。（新華社）
    法國巴黎聖母院內的彩繪玻璃窗。（新華社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院於當地時間2024年12月8日晚間舉行公開彌撒。（法新社）
    法國巴黎聖母院於當地時間2024年12月8日晚間舉行公開彌撒。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    Priest Olivier Ribadeau Dumas於巴黎時間2024年12月8日晚間在巴黎聖母院舉行公開彌撒。（法新社）
    Priest Olivier Ribadeau Dumas於巴黎時間2024年12月8日晚間在巴黎聖母院舉行公開彌撒。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院於當地時間2024年12月8日晚間舉行公開彌撒。（法新社）
    法國巴黎聖母院於當地時間2024年12月8日晚間舉行公開彌撒。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的高壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內的高壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的高壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內的高壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內展示了2019年消防員救火計劃草圖、消防員的頭盔和當年被燒過的十字架，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內展示了2019年消防員救火計劃草圖、消防員的頭盔和當年被燒過的十字架，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內展示了2019年消防員救火計劃草圖及當年被燒過的十字架，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內展示了2019年消防員救火計劃草圖及當年被燒過的十字架，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的The Crown of Thorns由Sylvain Dubuisson設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院內的The Crown of Thorns由Sylvain Dubuisson設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院內的天花，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
    法國巴黎聖母院內的天花，圖片攝於2024年12月8日。（路透社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院主祭壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院主祭壇由Guillaume Bardet設計，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院重開，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
    法國巴黎聖母院重開，圖片攝於2024年12月8日。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院當地時間2024年12月8日舉行的夜間彌撒。（法新社）
    法國巴黎聖母院當地時間2024年12月8日舉行的夜間彌撒。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院當地時間2024年12月8日舉行的夜間彌撒。（法新社）
    法國巴黎聖母院當地時間2024年12月8日舉行的夜間彌撒。（法新社）
  • 相片日期：2024年12月9日
    法國巴黎聖母院，圖片攝於2024年12月7日。（新華社）
    法國巴黎聖母院，圖片攝於2024年12月7日。（新華社）