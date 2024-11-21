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峨眉山初雪 金頂遠眺絕美畫面
四川峨眉山周一（18日）迎來今冬初雪，從峨眉山金頂遠眺群峰與雲海，雲霧與冰雪繪成一幅幅銀裝素裹的絕美畫面。（新華社）
相片日期：2024年11月21日
四川峨眉山迎來今冬第一雪，形成一幅美麗畫卷。 （新華社）
相片日期：2024年11月21日
不少遊客登上峨眉山金頂，遠眺群峰與雲海。（新華社）
相片日期：2024年11月21日
不少遊客登上峨眉山金頂，遠眺群峰與雲海。（新華社）
相片日期：2024年11月21日
從峨眉山金頂俯瞰群山（新華社）
相片日期：2024年11月21日
從峨眉山金頂俯瞰群山（新華社）
相片日期：2024年11月21日
從峨眉山金頂俯瞰群山（新華社）
相片日期：2024年11月21日
峨眉山金頂與遠山、雲海相映成趣。（新華社）
相片日期：2024年11月21日
遊客在雪白的峨眉山遊覽。（新華社）
相片日期：2024年11月21日
遊客在雪白的峨眉山遊覽。（新華社）
相片日期：2024年11月21日
峨眉山金頂（新華社）
相片日期：2024年11月21日
一隻松鼠在峨眉山金頂金剛嘴覓食。（新華社）