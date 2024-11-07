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美國大選喜與悲　特朗普吻太太慶祝　賀錦麗支持者落淚

2024美國總統大選塵埃落定，共和黨特朗普於當地時間周三（6日）在佛州棕櫚灘會議展覽中心集會自行宣布勝選，特朗普親吻太太梅拉尼婭，兒子巴倫亦有上台，場內場外支持者表現興奮，有的更裝扮成特朗普慶祝。另一邊廂，民主黨賀錦麗則現身華盛頓，於母校霍華德大學（Howard University）發表敗選講話，支持者表現失落，有人激動落淚。（法新社/路透社）

  • 相片日期：2024年11月7日
    美國大選投票結束，共和黨特朗普（左）將重返白宮，周三（6日）出席在佛州棕櫚灘會議展覽中心的支持者集會，特朗普親吻妻子梅拉尼婭（右）。（路透社）
    美國大選投票結束，共和黨特朗普（左）將重返白宮，周三（6日）出席在佛州棕櫚灘會議展覽中心的支持者集會，特朗普親吻妻子梅拉尼婭（右）。（路透社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    美國大選投票結束，共和黨特朗普（左）將重返白宮，周三（6日）出席在佛州的支持者集會，太太梅拉尼婭（中）與幼子巴倫（前右）亦有現身。（法新社）
    美國大選投票結束，共和黨特朗普（左）將重返白宮，周三（6日）出席在佛州的支持者集會，太太梅拉尼婭（中）與幼子巴倫（前右）亦有現身。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    特朗普（左）與妻子梅拉尼婭（右）出席支持者的集會。（路透社）
    特朗普（左）與妻子梅拉尼婭（右）出席支持者的集會。（路透社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    特朗普周三（6日）在佛州棕櫚灘會議展覽中心發表勝選宣言後，手舞足蹈，表現興奮。（路透社）
    特朗普周三（6日）在佛州棕櫚灘會議展覽中心發表勝選宣言後，手舞足蹈，表現興奮。（路透社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    特朗普（左）拖着妻子梅拉尼婭（右二）出席佛州棕櫚灘會議展覽中心的支持者集會。（法新社）
    特朗普（左）拖着妻子梅拉尼婭（右二）出席佛州棕櫚灘會議展覽中心的支持者集會。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    特朗普周三（11月6日）在佛州棕櫚灘會議展覽中心發表勝選宣言，支持者反應熱烈。（法新社）
    特朗普周三（11月6日）在佛州棕櫚灘會議展覽中心發表勝選宣言，支持者反應熱烈。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，美國霍士新聞宣布特朗普勝選後，一眾特朗普支持者在佛州棕櫚灘會議展覽中心慶祝。（法新社）
    11月6日，美國霍士新聞宣布特朗普勝選後，一眾特朗普支持者在佛州棕櫚灘會議展覽中心慶祝。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，特朗普在佛州棕櫚灘會議展覽中心的支持者集會發表勝選宣言後，支持者表現激動。（法新社）
    11月6日，特朗普在佛州棕櫚灘會議展覽中心的支持者集會發表勝選宣言後，支持者表現激動。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    在美國紐約，有特朗普支持者抱着特朗普的紙牌。（路透社）
    在美國紐約，有特朗普支持者抱着特朗普的紙牌。（路透社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，特朗普自行宣布勝選後，在佛州棕櫚灘有支持者扮成特朗普，高舉旗幟慶祝。（法新社）
    11月6日，特朗普自行宣布勝選後，在佛州棕櫚灘有支持者扮成特朗普，高舉旗幟慶祝。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，有特朗普支持者在美國白宮前揮動寫有特朗普勝出的旗幟。（法新社）
    11月6日，有特朗普支持者在美國白宮前揮動寫有特朗普勝出的旗幟。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，不少民主黨賀錦麗的支持者聚集在位於華盛頓的霍華德大學（Howard University）外，邊落淚邊揮動美國國旗。（法新社）
    11月6日，不少民主黨賀錦麗的支持者聚集在位於華盛頓的霍華德大學（Howard University）外，邊落淚邊揮動美國國旗。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，不少民主黨賀錦麗的支持者聚集在華盛頓的霍華德大學外等候，情緒激動落淚。（法新社）
    11月6日，不少民主黨賀錦麗的支持者聚集在華盛頓的霍華德大學外等候，情緒激動落淚。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，賀錦麗發表敗選講話後，其支持者激動落淚。（法新社）
    11月6日，賀錦麗發表敗選講話後，其支持者激動落淚。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，民主黨賀錦麗的支持者顯得失落。（法新社）
    11月6日，民主黨賀錦麗的支持者顯得失落。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    民主黨賀錦麗周三（6日）發表敗選講話後，向支持者致意。（法新社）
    民主黨賀錦麗周三（6日）發表敗選講話後，向支持者致意。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    11月6日，美國民主黨賀錦麗則現身其母校位於華盛頓的霍華德大學（Howard University）發表敗選講話。（路透社）
    11月6日，美國民主黨賀錦麗則現身其母校位於華盛頓的霍華德大學（Howard University）發表敗選講話。（路透社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    民主黨賀錦麗周三（6日）承認落敗，講話期間一度停頓下來，神情失落。（法新社）
    民主黨賀錦麗周三（6日）承認落敗，講話期間一度停頓下來，神情失落。（法新社）
  • 相片日期：2024年11月7日
    賀錦麗周三（6日）在華盛頓的母校霍華德大學發表敗選講話後離開。（法新社）
    賀錦麗周三（6日）在華盛頓的母校霍華德大學發表敗選講話後離開。（法新社）