極光｜太陽風暴引發地磁暴　全球多地見絢爛極光

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10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光。（路透社）
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10月11日，新西蘭南島萊克特卡波出現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國內蒙錫林郭勒盟上都湖附近出現極光。（中新社）
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澳洲墨爾本南部上空周五（11日）出現的極光。（法新社）
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英國蓋茨黑德（Gateshead）周四（10日）晚上出現極光。（路透社）
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美國緬因州波特蘭上空的極光。（路透社/@RobWrightImages via X）
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10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。 （新華社）
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10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。 （新華社）
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10月11日凌晨，黑龍江牡丹江市鏡泊湖出現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國黑龍江省富錦市松花江畔出現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國黑龍江松花江畔出現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國黑龍江松花江畔出現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國內蒙出現極光。（中新社）
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10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）出現極光。（路透社）
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10月11日，加拿大安大略省西姆科湖拍攝的極光。（新華社）
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10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光，一名男子停車觀看。（路透社）
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10月10日，加拿大安大略省西姆科湖（Lake Simcoe）出現極光。（新華社）
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10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光。（路透社）
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10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
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10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
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10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
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10月11日，新西蘭惠靈頓海邊出現極光。（新華社）
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10月11日，新西蘭南島昆斯敦出現極光。（新華社）
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10月11日，新西蘭南島昆斯敦出現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國黑龍江大慶市連環湖景區拍攝的極光。（新華社）
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10月11日凌晨，中國黑龍江多處出現極光。（新華社）
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10月8日凌晨，中國黑龍江多處出現極光。（新華社）
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10月11日凌晨，黑龍江富錦市夜空出現極光。（新華社）