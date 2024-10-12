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極光｜太陽風暴引發地磁暴　全球多地見絢爛極光

太陽風暴引發的強地磁暴近日影響地球，其中10月10日至11日晚間出現大地磁暴，衍生的「副產物」之一的極光在全球多處出現，在美國加州、加拿大安大略省、澳洲墨爾本，以及中國黑龍江、內蒙古，都可見到色彩斑爛的極光。（綜合）

  • 相片日期：2024年10月12日
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光。（路透社）
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光。（路透社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日，新西蘭南島萊克特卡波出現極光。（新華社）
    10月11日，新西蘭南島萊克特卡波出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國內蒙錫林郭勒盟上都湖附近出現極光。（中新社）
    10月11日凌晨，中國內蒙錫林郭勒盟上都湖附近出現極光。（中新社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    澳洲墨爾本南部上空周五（11日）出現的極光。（法新社）
    澳洲墨爾本南部上空周五（11日）出現的極光。（法新社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    英國蓋茨黑德（Gateshead）周四（10日）晚上出現極光。（路透社）
    英國蓋茨黑德（Gateshead）周四（10日）晚上出現極光。（路透社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    美國緬因州波特蘭上空的極光。（路透社/@RobWrightImages via X）
    美國緬因州波特蘭上空的極光。（路透社/@RobWrightImages via X）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。 （新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。 （新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。 （新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。 （新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，黑龍江牡丹江市鏡泊湖出現極光。（新華社）
    10月11日凌晨，黑龍江牡丹江市鏡泊湖出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江省富錦市松花江畔出現極光。（新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江省富錦市松花江畔出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江松花江畔出現極光。（新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江松花江畔出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江松花江畔出現極光。（新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江松花江畔出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國內蒙出現極光。（中新社）
    10月11日凌晨，中國內蒙出現極光。（中新社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）出現極光。（路透社）
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）出現極光。（路透社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日，加拿大安大略省西姆科湖拍攝的極光。（新華社）
    10月11日，加拿大安大略省西姆科湖拍攝的極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光，一名男子停車觀看。（路透社）
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光，一名男子停車觀看。（路透社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月10日，加拿大安大略省西姆科湖（Lake Simcoe）出現極光。（新華社）
    10月10日，加拿大安大略省西姆科湖（Lake Simcoe）出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光。（路透社）
    10月10日，加拿大安大略省近哈密爾頓（Hamilton）的夜空出現極光。（路透社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
    10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
    10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
    10月11日凌晨，加拿大安大略省多倫多西北部的謝爾本（Shelburne），夜空出現絢麗極光。（中新社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日，新西蘭惠靈頓海邊出現極光。（新華社）
    10月11日，新西蘭惠靈頓海邊出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日，新西蘭南島昆斯敦出現極光。（新華社）
    10月11日，新西蘭南島昆斯敦出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日，新西蘭南島昆斯敦出現極光。（新華社）
    10月11日，新西蘭南島昆斯敦出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。（新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江多地再現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江大慶市連環湖景區拍攝的極光。（新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江大慶市連環湖景區拍攝的極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，中國黑龍江多處出現極光。（新華社）
    10月11日凌晨，中國黑龍江多處出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月8日凌晨，中國黑龍江多處出現極光。（新華社）
    10月8日凌晨，中國黑龍江多處出現極光。（新華社）
  • 相片日期：2024年10月12日
    10月11日凌晨，黑龍江富錦市夜空出現極光。（新華社）
    10月11日凌晨，黑龍江富錦市夜空出現極光。（新華社）