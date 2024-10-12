極光｜太陽風暴引發地磁暴　全球多地見絢爛極光

太陽風暴引發的強地磁暴近日影響地球，其中10月10日至11日晚間出現大地磁暴，衍生的「副產物」之一的極光在全球多處出現，在美國加州、加拿大安大略省、澳洲墨爾本，以及中國黑龍江、內蒙古，都可見到色彩斑爛的極光。（綜合）