英警破歷來最大搶竊及手機走私集團　去年近4萬賊贓運中國 (15:12)

英國大城市的手機搶竊問題近年有惡化趨勢，其中以大倫敦地區最嚴重。倫敦大都會區警察局（Metropolitan Police）提供的資料顯示，大倫敦地區的手機失竊量自2020年的28,609件，飆升至2024年的80,588件。

倫敦大都會區警察局在去年12月啟動名為Operation Echosteep的手機搶竊打擊行動。警方表示，Operation Echosteep源起於去年12月在倫敦希斯路機場附近一間倉庫，追蹤到失竊iPhone發出的位置信號，結果查獲整箱總計近900部、大部分都是被搶竊的iPhone，目的地是香港，當中幾乎所有iPhone都是贓物。

警方隨後循線索攔截數批待運贓物，並從包裝上的證據鎖定2名30多歲阿富汗男疑犯，今年9月下旬將他們拘捕。警方另在數處與這2人有關的地點查獲2000多部手機。經進一步追查，警方周一（6日）宣布共拘捕46名疑犯。警方表示，他們涉嫌搶竊手機並走私至國外，包括中國，估計去年在倫敦失竊的8萬餘部手機中，近40%就是由這個集團走私海外。（法新社/BBC/中央社）