2025年10月6日星期一
法國總理勒科爾尼辭職 馬克龍接受其請辭
(16:03)
法國電視台BFM TV周一（6日）引述政府消息人士報道，上月才就任的法國總理勒科爾尼辭職。愛麗舍宮表示，總統馬克龍已接受其請辭。（路透社）
法國
法國總理
勒科爾尼
辭職
