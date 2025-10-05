明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

共同社：麻生小舅鈴木俊一內定出任自民黨幹事長 (19:00)

高市早苗當選日本自民黨總裁後拜相在望，外界關注她對黨政要職的安排，「造王者」兼前首相麻生太郎勢發揮重要影響力。共同社報道，高市已基本決定由麻生小舅鈴木俊一擔任「黨四役」之首的幹事長，負責黨內日常營運。另外還出現由麻生本人回任副總裁的提案。

日本傳媒昨晚已流傳鈴木是黨幹事長人選，但也有指高市陣營希望由黨總裁選舉的最後對手小泉進次郎出任該職，以體現黨內團結，惟如今看來是由麻生的意見佔上風。高市今日下午跟麻生會談約1小時，相信是商討黨政高層人事安排。去年黨總裁選舉後，贏家石破茂據報曾向高市早苗提議出任黨總務會長（黨四役中排第二，但實權不及另外3個職位），高市以職位級別太低為由拒絕，如今幹事長一職花落鈴木俊一，她會向小泉提出怎樣的職位安排，成為一大焦點。

鈴木俊一是前首相鈴木善幸之子，麻生太郎是其姐夫，先後擔任過環境相（小泉內閣）、東京奧運擔當相（安倍內閣）和財務相（岸田內閣），並兩度出任黨總務會長，外界認定麻生太郎屬意將其派閥志公會（現通稱麻生派）領導權交給鈴木俊一。麻生太郎正尋求確保其子麻生將豐可繼承其選區（福岡8區），故推動由鈴木擔任具有選舉人事提名權的幹事長一職。

其他職位方面，日媒流傳有提案建議由舊茂木派的中生代要角、前防衛相木原稔出任內閣官房長官一職。在日本政壇，內閣官房長官一職被視為政權樞紐，多由跟首相關係密切者或具深厚政治資歷和政策能力者出任，確保政府運作穩定暢順。

（共同社/每日新聞）

相關字詞﹕編輯推介 高市早苗 鈴木俊一 麻生太郎 小泉進次郎 日本 日本自民黨 自民黨總裁選舉 自民黨幹事長 自民黨總裁

上 / 下一篇新聞