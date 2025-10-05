共同社：麻生小舅鈴木俊一內定出任自民黨幹事長 (19:00)

日本傳媒昨晚已流傳鈴木是黨幹事長人選，但也有指高市陣營希望由黨總裁選舉的最後對手小泉進次郎出任該職，以體現黨內團結，惟如今看來是由麻生的意見佔上風。高市今日下午跟麻生會談約1小時，相信是商討黨政高層人事安排。去年黨總裁選舉後，贏家石破茂據報曾向高市早苗提議出任黨總務會長（黨四役中排第二，但實權不及另外3個職位），高市以職位級別太低為由拒絕，如今幹事長一職花落鈴木俊一，她會向小泉提出怎樣的職位安排，成為一大焦點。

鈴木俊一是前首相鈴木善幸之子，麻生太郎是其姐夫，先後擔任過環境相（小泉內閣）、東京奧運擔當相（安倍內閣）和財務相（岸田內閣），並兩度出任黨總務會長，外界認定麻生太郎屬意將其派閥志公會（現通稱麻生派）領導權交給鈴木俊一。麻生太郎正尋求確保其子麻生將豐可繼承其選區（福岡8區），故推動由鈴木擔任具有選舉人事提名權的幹事長一職。

其他職位方面，日媒流傳有提案建議由舊茂木派的中生代要角、前防衛相木原稔出任內閣官房長官一職。在日本政壇，內閣官房長官一職被視為政權樞紐，多由跟首相關係密切者或具深厚政治資歷和政策能力者出任，確保政府運作穩定暢順。

（共同社/每日新聞）