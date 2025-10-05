明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

巴西假酒奪命　甲醇中毒蔓延至少16州　聖保羅州重災區 (16:35)

巴西近日爆發嚴重甲醇中毒事件，因飲用遭非法摻入甲醇的酒精飲品，已造成最少195宗案例，其中14例確認中毒，13人死亡，遍及最少16個州。聖保羅州成重災區，累計162宗通報，並確認2人死亡。巴西衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）呼籲民眾暫停飲用烈酒，除非能確認來源安全。他強調：「這不是基本食物，而是娛樂產品。現在不是冒險的時候。」

甲醇是一種工業用酒精，常用於溶劑、燃料與清潔劑。人體攝入後，肝臟會將其代謝為甲醛與蟻酸，這些毒性物質可導致視神經損傷（失明）、腦部與脊髓損害、腎與肺衰竭、昏迷甚至死亡。

綜合巴西媒體G1等報道，多名民眾在家庭聚會、酒吧或音樂派對中飲用烈酒後出現嚴重問題。一名男子在家中飲用杜松子酒後昏迷，在深切治療部留醫。一名女子在高級酒吧飲用伏特加調酒後失明，並曾因癲癇發作被插管治療。一對情侶在音樂酒吧飲酒後雙雙中毒，女子病危。一名男子在派對飲用威士忌後出現腎衰竭與中風。一名律師在家飲酒後失明並因多重器官衰竭死亡。巴西知名饒舌歌手Hungria Hip Hop疑因甲醇中毒住進深切治療部，事件仍在調查中。

巴西警方已查封多家酒吧與酒舖，扣押數百瓶疑似摻有甲醇的酒。聯邦警察與各州機構正追查假酒來源與分銷網絡。部分地點如聖保羅市高級地段花園區（Jardins）的酒吧已被勒令停業。衛生部也宣布將分發4300支藥用乙醇作為解毒劑，並與世界衛生組織（WHO）協商建立甲醇中毒應急儲備。（中央社）

相關字詞﹕甲醇中毒 假酒 巴西 毒酒 編輯推介

上 / 下一篇新聞