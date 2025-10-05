巴西假酒奪命　甲醇中毒蔓延至少16州　聖保羅州重災區 (16:35)

甲醇是一種工業用酒精，常用於溶劑、燃料與清潔劑。人體攝入後，肝臟會將其代謝為甲醛與蟻酸，這些毒性物質可導致視神經損傷（失明）、腦部與脊髓損害、腎與肺衰竭、昏迷甚至死亡。

綜合巴西媒體G1等報道，多名民眾在家庭聚會、酒吧或音樂派對中飲用烈酒後出現嚴重問題。一名男子在家中飲用杜松子酒後昏迷，在深切治療部留醫。一名女子在高級酒吧飲用伏特加調酒後失明，並曾因癲癇發作被插管治療。一對情侶在音樂酒吧飲酒後雙雙中毒，女子病危。一名男子在派對飲用威士忌後出現腎衰竭與中風。一名律師在家飲酒後失明並因多重器官衰竭死亡。巴西知名饒舌歌手Hungria Hip Hop疑因甲醇中毒住進深切治療部，事件仍在調查中。

巴西警方已查封多家酒吧與酒舖，扣押數百瓶疑似摻有甲醇的酒。聯邦警察與各州機構正追查假酒來源與分銷網絡。部分地點如聖保羅市高級地段花園區（Jardins）的酒吧已被勒令停業。衛生部也宣布將分發4300支藥用乙醇作為解毒劑，並與世界衛生組織（WHO）協商建立甲醇中毒應急儲備。（中央社）