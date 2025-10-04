明報新聞網
即時國際

哈馬斯同意釋放所有人質 特朗普呼籲以色列停止轟炸加沙 (05:41)

哈馬斯周五（3日）發表聲明，表示同意釋放所有仍被扣押的以色列人質，但強調希望就美國提出的和平方案中若干關鍵內容進一步磋商。美國總統特朗普隨即在社交媒體發文，表示相信哈馬斯現時「已準備好實現持久和平」，並呼籲以色列「必須停止轟炸加沙」。

哈馬斯在聲明中稱，如能落實特朗普方案中所定交換條件，將「釋放所有以色列囚犯，包括生還者及罹難者遺體」。不過，哈馬斯同時表明，有關加沙未來及巴勒斯坦人民權利等問題，仍需進一步討論。

聲明發布前，特朗普向哈馬斯發出最後通牒，要求該組織於下周日（5日）限期前接受美方倡議，否則將面臨前所未見的嚴重後果。

哈馬斯並未在聲明中明確接受特朗普所提20點方案，但強調「重申同意把加沙地帶行政權交予一個由獨立人士（技術官僚）組成、符合巴勒斯坦全國共識並獲阿拉伯及伊斯蘭國家支持的組織」。然而，聲明並未提及方案中關於哈馬斯解除武裝及不再參與加沙管治的要求。

外界關注，單憑哈馬斯同意釋放人質及最終交出加沙管治權，能否令特朗普認為有望結束戰爭。

根據美國提出的和平方案，雙方須即時停火，並於72小時內由哈馬斯釋放現時被扣的20名以色列生還人質及遇難者遺體，以換取以色列釋放數百名加沙被扣押人士。據悉，目前仍有48名人質被哈馬斯羈押，其中僅20人相信仍然在生。

（BBC）

