即時國際

曼徹斯特猶太教堂襲擊案 定性為恐怖主義事件 (00:17)

英國警方周四將曼徹斯特猶太教堂附近發生的襲擊事件定性為恐怖主義事件，並表示相信已掌握疑犯身分。英國警方最高反恐負責人泰勒（Laurence Taylor）向媒體表示，警方目前已拘捕兩人，並在全國加強巡邏戒備。

事發於曼徹斯特北部克朗普索（Crumpsall）的希頓公園希伯來教會猶太教堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）外。警員於當地時間9時34分接報到場。有目擊者報稱曾見疑犯駕車衝向行人，並有男子被刺。警員開槍擊斃身穿疑似爆炸裝置背心的涉案疑犯。

社交媒體流傳的影片顯示，警方在教堂停車場大喊「他有炸彈，快走！」後向疑犯開槍。目擊者稱，疑犯倒地後仍試圖起身，警方再次開槍。警方隨即疏散現場百餘名猶太長者和兒童，部分人情緒激動、痛哭失聲。

拆彈小組其後到場。

大曼徹斯特警察局長華生（Sir Stephen Watson）表示，襲擊造成兩名猶太社區成員喪生。目前仍有四名傷者因不同程度的重傷在醫院接受治療。

事發時，教堂內正有大量猶太教徒祈禱，若非安保與員警果斷阻止，恐釀更大傷亡。有居民指，疑犯駕車高速衝撞教堂大門後即持刀隨機砍人，現場一度混亂。

（路透社）

相關字詞﹕編輯推介 曼徹斯特猶太教堂襲擊案；恐怖主義事件

