曼徹斯特猶太教堂襲擊案 定性為恐怖主義事件 (00:17)

事發於曼徹斯特北部克朗普索（Crumpsall）的希頓公園希伯來教會猶太教堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）外。警員於當地時間9時34分接報到場。有目擊者報稱曾見疑犯駕車衝向行人，並有男子被刺。警員開槍擊斃身穿疑似爆炸裝置背心的涉案疑犯。

社交媒體流傳的影片顯示，警方在教堂停車場大喊「他有炸彈，快走！」後向疑犯開槍。目擊者稱，疑犯倒地後仍試圖起身，警方再次開槍。警方隨即疏散現場百餘名猶太長者和兒童，部分人情緒激動、痛哭失聲。

拆彈小組其後到場。

大曼徹斯特警察局長華生（Sir Stephen Watson）表示，襲擊造成兩名猶太社區成員喪生。目前仍有四名傷者因不同程度的重傷在醫院接受治療。

事發時，教堂內正有大量猶太教徒祈禱，若非安保與員警果斷阻止，恐釀更大傷亡。有居民指，疑犯駕車高速衝撞教堂大門後即持刀隨機砍人，現場一度混亂。

（路透社）