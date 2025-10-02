明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

英曼徹斯特猶太教堂附近 男子駕車撞行人並持刀襲擊釀2死 (18:38)

（1925更新）英國曼徹斯特西北部一間猶太教堂附近周四（2日）早上發生嚴重襲擊案，一名男子駕車撞向行人，並持刀襲擊途人。警方證實2人死亡，疑犯遭警方開槍擊斃。

大曼徹斯特警察局表示，事發地點為曼徹斯特北部克朗普索（Crumpsall）的希頓公園希伯來教會猶太教堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）外。警員於當地時間9時34分接報到場。有目擊者報稱曾見疑犯駕車衝向行人，並有男子被刺。警員向涉案疑犯開槍。警方最初表示4人受傷。

路透社攝影記者報道，現場有大批警力駐守，救護人員身穿防彈衣及頭盔，最少一名傷者被送上救護車。

英國首相施紀賢表示，對這宗襲擊事件感到震驚，並強調事件適逢猶太教贖罪日（Yom Kippur），更加令人髮指。他已提前結束在丹麥與歐盟的會談，返國主持緊急應變小組（Cobra）會議。

事發正值2023年10月7日以色列遭哈馬斯突襲事件兩周年臨近。該突襲引發加沙戰爭，近期該場戰爭令英國社會氣氛緊張，倫敦及多個主要城市均爆發大規模支持巴勒斯坦示威。

曼徹斯特市長柏納姆（Andy Burnham）呼籲市民切勿在社交媒體上胡亂猜測，並稱猶太社群對事件必然深感憂慮。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕編輯推介 車撞人群 持刀襲擊 曼徹斯特

上 / 下一篇新聞