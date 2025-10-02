英曼徹斯特猶太教堂附近 男子駕車撞行人並持刀襲擊釀2死 (18:38)

大曼徹斯特警察局表示，事發地點為曼徹斯特北部克朗普索（Crumpsall）的希頓公園希伯來教會猶太教堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）外。警員於當地時間9時34分接報到場。有目擊者報稱曾見疑犯駕車衝向行人，並有男子被刺。警員向涉案疑犯開槍。警方最初表示4人受傷。

路透社攝影記者報道，現場有大批警力駐守，救護人員身穿防彈衣及頭盔，最少一名傷者被送上救護車。

英國首相施紀賢表示，對這宗襲擊事件感到震驚，並強調事件適逢猶太教贖罪日（Yom Kippur），更加令人髮指。他已提前結束在丹麥與歐盟的會談，返國主持緊急應變小組（Cobra）會議。

事發正值2023年10月7日以色列遭哈馬斯突襲事件兩周年臨近。該突襲引發加沙戰爭，近期該場戰爭令英國社會氣氛緊張，倫敦及多個主要城市均爆發大規模支持巴勒斯坦示威。

曼徹斯特市長柏納姆（Andy Burnham）呼籲市民切勿在社交媒體上胡亂猜測，並稱猶太社群對事件必然深感憂慮。

