即時國際

英國靈長類動物學家珍古德辭世　享年91歲 (17:06)

英國著名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）周三（10月1日）在睡夢中離世，享年91歲。她是黑猩猩研究的先驅，是首位在坦桑尼亞觀察到黑猩猩行為與人類相似的科學家，及後她亦在全球宣揚環境保育。珍古德協會讚揚珍古德的發現「徹底改變了科學」，形容她是「保護和恢復自然世界的不懈倡導者」。珍古德去年也曾訪港，呼籲企業採取行動保護生物多樣性。

珍古德去世前正在美國加州展開巡迴演說活動，原定周五在洛杉磯演講。她1960年開始在非洲展開黑猩猩研究，尤其關注牠們的情感與社交狀況，她也是首位科學家觀察到黑猩猩懂得利用工具挖出白蟻，證明牠們的行為與人類相似，此前人們以為唯有人類具備此等智慧。她的觀察顛覆了長久以來科學界的傳統定見，震撼科學界。

珍古德此前未曾接受過正式學術訓練，其努力和貢獻亦突破了性別藩籬，啟迪後來的女性從事科學研究。美國前總統奧巴馬讚揚珍古德為「後世多代女科學家開啟了大門」。

珍古德1977年創立國際珍古德協會，延續黑猩猩研究；之後於1991年創辦「根與芽計劃」（Roots and Shoots），與全球逾60國的青年共同致力推動環保。她2002年獲任命為聯合國和平使者。

珍古德去年11月曾時隔6年再到訪香港，與200多名本地商界領袖會面，呼籲立即採取行動保護環境和生物多樣性。

（中央社/中新社/BBC/紐約時報）

