即時國際

以軍攔截聲援巴人船隊　全球堅毅船隊：仍有30艘船繼續駛向加沙 (16:06)

由40多艘船組成的「全球堅毅船隊」早前出發前往加沙，尋求打破以色列封鎖，並運送人道物資至加沙。【相關報道】路透社引述船隊發言人報道，船隊中有14艘船周三（10月1日）晚起遭以軍攔截，部分成員被捕，包括瑞典環保人士通貝里（Greta Thunberg）。船隊組織方周四（2日）表示，仍有30艘船繼續駛向加沙。

全球堅毅船隊成員包括來自40多個國家的500多名志願者，他們乘坐40多艘船，上月從西班牙出發，原定本周抵達加沙，希望將醫療物資及食物運入援助當地巴人。船隊周三在距離加沙70海里處遭以軍攔截，主辦方表示，船隊的通訊遭到干擾，部分船的即時影像傳輸中斷，以軍隨後在午夜前登船。以色列外交部發聲明稱：「船隊中的幾艘船被安全攔下，船上乘客將轉移至以色列港口。通貝里和其同行友人皆無恙」。抵達以色列後，他們將被驅逐出境。

船隊組織方體譴責以軍「非法攔截」船舶，過程中涉嫌撞船及使用高壓水炮攻擊等，批評是戰爭罪行，幸無人受傷。土耳其外交部周三表示，以軍在公海攔截全球堅毅船隊無異於「恐怖主義行為」，嚴重違反國際法並危及無辜平民性命。哈馬斯隨後也發表聲明稱，以軍攔截加沙援助船隊是「海盜罪行和針對平民的海上恐怖主義」。

今年6月，以軍曾在公海強行攔截駛往加沙的「馬德琳」號援助船並將之拖至以色列，逮捕並強制遣返12名成員。（路透社/法新社/新華社/中央社）

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭 全球堅韌船隊 加沙 通貝里

