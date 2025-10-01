德國證實受無人機威脅 (23:22)

內政部長多布林特周三表示，德國需要尋找應對這種混合式威脅的新辦法，包括擴大偵察、評估和擊落無人機的能力。石勒蘇益格-荷爾斯泰因州內政部長聚特林-瓦克周三表示，在多處包括關鍵基建和軍用設施的上空，目擊無人機似的飛行器。

德國《明鏡》周刊報道，上周四晚首次發現有無人機在蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）的海軍造船廠上空盤旋。其他目擊地點包括海岸發電站、航空燃燃提煉廠、基爾運河。《圖片報》報道，相信這些無人機是從波羅的海上、可能是俄國「影子艦隊」的「懸掛外國國旗輪船」放出的；有「母機」從該船上飛出，再釋出一批小型無人機。

最近，丹麥和挪威的機場和軍事基地也發現過無人機，懷疑是俄羅斯所為，但莫斯科否認。法新社周三報道，分析海事網站VesselFinder的數據發現9月22日至9月25日間，丹麥海岸附近有一艘懸掛貝寧（Benin）國旗的油輪涉嫌涉事。該船因參與俄羅斯違反制裁的「影子艦隊」而被歐盟列入黑名單，已在法國海岸被扣押。

（法新社）