明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

德國證實受無人機威脅 (23:22)

德國當局周三（1日）警告無人機威脅趨增，他們證實上周在北部瀕海的石勒蘇益格-荷爾斯泰因（Schleswig-Holstein）發現幾宗無人機飛過軍用設施和關鍵基建的挑釁事件。

內政部長多布林特周三表示，德國需要尋找應對這種混合式威脅的新辦法，包括擴大偵察、評估和擊落無人機的能力。石勒蘇益格-荷爾斯泰因州內政部長聚特林-瓦克周三表示，在多處包括關鍵基建和軍用設施的上空，目擊無人機似的飛行器。

德國《明鏡》周刊報道，上周四晚首次發現有無人機在蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）的海軍造船廠上空盤旋。其他目擊地點包括海岸發電站、航空燃燃提煉廠、基爾運河。《圖片報》報道，相信這些無人機是從波羅的海上、可能是俄國「影子艦隊」的「懸掛外國國旗輪船」放出的；有「母機」從該船上飛出，再釋出一批小型無人機。

最近，丹麥和挪威的機場和軍事基地也發現過無人機，懷疑是俄羅斯所為，但莫斯科否認。法新社周三報道，分析海事網站VesselFinder的數據發現9月22日至9月25日間，丹麥海岸附近有一艘懸掛貝寧（Benin）國旗的油輪涉嫌涉事。該船因參與俄羅斯違反制裁的「影子艦隊」而被歐盟列入黑名單，已在法國海岸被扣押。

（法新社）

相關字詞﹕編輯推介 德國 俄羅斯 無人機 國家安全；

上 / 下一篇新聞