即時國際

科學家首次以皮膚基因製人類胚胎 (17:46)

科學家周二（9月30日）發表研究報告，公布首次提取人類皮膚細胞基因，植入捐贈的卵子中，再讓其受精成為早期人類胚胎，未來有望讓年老、不育人士及同性伴侶擁有自己的孩子。不過今次培養的胚胎存有不少問題，參與研究的學者指出，有關技術仍需最少10年才有望廣泛應用。

有關研究由主要為美國學者組成的科研團隊所做，周二在科學期刊《自然-通訊》發表報告。在研究中，科學家首先從皮膚細胞提出載有構建身體所需全部遺傳密碼的細胞核，然後植入到一個已抽走細胞核的捐贈者卵子。每個人都會從父母各繼承23條染色體，即擁有共46條，研究人員製造的卵子正正包含整套染色體，因此無法被精子受精，遂移除卵子裏多餘的染色體。

研究員製造出82個發育中的卵子，即卵母細胞（oocyte），然後透過體外受精 （IVF）技術使之跟精子受精。經過6天後，僅不足9%胚胎發育到可接受標準IVF程序、植入到子宮的階段，但這些胚胎亦有一系列異常，研究到此結束。

參與研究的學者之一、俄勒岡健康與科學大學教授阿馬托（Paula Amato）稱，這技術不僅對數以百萬計因缺乏卵子或精子而不孕的人士帶來希望，亦可能讓同性伴侶擁有帶有兩人基因連結的孩子。不過阿馬托指出，這技術還需最少10年才能廣泛應用，最大的障礙在於如何獲得正確染色體數目及正常結構的基因卵子。（BBC/法新社）

相關字詞﹕皮膚細胞基因 人類胚胎研究 不育 同性伴侶

