德議員前華裔助理間諜罪成 囚4年9個月 (23:00)

被告譯名郭健（Jian Guo），原是在布魯塞爾歐洲議會擔任德國另類選擇黨議員克拉（Maximilian Krah）的助理。他涉嫌於2002年至去年被捕之前，向中國間諜提供有關另類選擇黨及中國異見人士的情報，並為中國當局對那些海外反對派展開監控。

同案另一被告、在萊比錫/哈勒機場物流公司工作的中國籍女子Jaqi X.（或譯Yaqi X.）因協助郭健蒐集班機資料，包含軍用飛機、部隊與無人機的細節，甚至包括運往以色列的裝備，被判緩刑1年零9個月。

此兩被告有權於宣判後的一星期內向聯邦法院提出上訴。

至於克拉原是另類選擇黨歐洲選舉活動主要候選人。他涉嫌收受中國賄賂、洗錢，上月被褫奪刑事檢控豁免權，正在接受調查。惟他聲稱是間諜案受害者，對他的指控是「荒謬、捏造、純粹出於政治動機」，希望法庭判決還他清白。

另類選擇黨的德國柏林國會黨團沒有即時回應事件。

（彭博社）