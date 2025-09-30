明報新聞網
即時國際

馬達加斯加示威釀至少22死　總統宣布解散政府 (18:56)

印度洋馬達加斯加接連發生抗議反覆停水停電的暴力示威，聯合國指已造成最少22人死亡、逾100人受傷。總統拉喬利納（Andry Rajoelina）周一（29日）宣布解散政府。

馬達加斯加持續3天的抗議活動被指受到肯尼亞和尼泊爾Z世代（Gen Z，泛指從1997年到2010年代初期出生的人）的示威所啟發，是馬達加斯加近年最大規模的示威。示威者周一聚集在當地一間大學，展示寫上今次是為主題：「我們要生活，不是生存」字眼等的標語和唱國歌，之後試圖遊行往市中心，警員施放催淚彈驅散。有示威者採用尼泊爾示威者9月初迫使總理落台所用的旗幟，並用肯尼亞去年反政府示威所採取的網上組織策略。

聯合國人權事務高級專員稱，連日的暴力衝突最少造成22死、超過100傷，包括遭安全部隊擊斃的示威者與路人，也有人在非示威者和幫派搶掠造成的暴力事件中被殺。不過，馬達加斯加外交部指有關數據並非來自官方，只是基於謠言或錯誤資訊。

今次是拉喬利納2023年連任以來面臨的最大挑戰。拉喬利納周一在全國電視演說中說：「我明白斷水斷電問題帶來的憤怒、傷心和困難......若政府成員未執行他們被賦予的任務，我們承認並致歉......我已決定解除總理及政府的職務。」他表示，希望為與年輕人對話製造空間，並承諾採取措施支援受搶掠影響的商戶。（路透社/法新社/中央社）

相關字詞﹕馬達加斯加 Z世代 示威

