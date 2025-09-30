特朗普公布加沙停火「20點計劃」　內塔尼亞胡支持　特朗普促哈馬斯接受「否則支持以方軍事行動」 (09:59)

內塔尼亞胡表示：「今日我們朝着結束戰爭邁出關鍵一步，為和平鋪路，並確保加沙永遠不會再對以色列構成威脅。」他同時警告稱，如果哈馬斯拒絕，以色列將「自行完成既定目標」。

根據「20點計劃」，在以色列公開宣布接受這一停火協議後的72小時內，哈馬斯需釋放所有人質及歸還已死人質的遺體；以色列隨後會釋放250名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯和1700名以哈衝突爆發至今被捕的加沙人；全面恢復對加沙地帶人道援助；組建一個由巴人和國際專家組成的非政治性臨時過渡治理機構；哈馬斯及其他派別不參與加沙戰後治理；加沙地帶非軍事化，並部署一支臨時的「國際穩定部隊」等。

另外，特朗普與內塔尼亞胡會面期間，致電卡塔爾首相穆罕默德，內塔尼亞胡就以色列本月初在多哈打擊哈馬斯成員的事件致歉，承諾不會再發動類似軍事行動。（路透社/新華社）