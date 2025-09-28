研究發現亞馬遜雨林「長胖」 (23:01)

研究團隊對亞馬遜雨林188個固定樣地作了30多年的監測，在此期間大氣二氧化碳濃度上升了近五分之一。在每個樣地中，研究人員都會測量每棵樹的胸徑、鑒定其物種，並多次回到現場追蹤這些樹木的生長情況。

為理解亞馬遜生態系統的動態，團隊還建立了一套系統的森林監測框架，以地面樣地為核心，追蹤每棵樹和物種的生存狀況，並在部分站點開展碳循環過程的強化監測。

結果顯示，亞馬遜雨林中的大樹和小樹的體型都在增大，這與大氣中二氧化碳增多所帶來的「施肥效應」相吻合。研究人員表示，大樹在吸收二氧化碳方面貢獻巨大，這項研究進一步確認了這一點。即使是在氣候變化的大背景下，亞馬遜雨林在固碳方面依然顯示出驚人的韌性。

該研究還強調了砍伐亞馬遜雨林造成的毀滅性影響，並指出，大型熱帶樹木已有數百年樹齡，不能僅僅依靠種植新樹，就指望它們能在碳儲存或生物多樣性方面發揮和原始森林一樣的作用。

研究人員認為，巨大樹木如何應對不斷加劇的氣候威脅以及如何傳播種子，現在已經成為關鍵問題。亞馬遜雨林中的巨樹要保持健康，唯一的辦法就是維持當地生態系統的完整性。如果任由森林砍伐繼續下去，所造成的威脅將成倍增加，最終會導致這些巨樹的消亡。

（新華社）