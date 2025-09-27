德國AI虛擬部長面世　官方說明具兩大用途 (18:00)

由歐洲人工智慧公司Synthesia製作的AI保長「魏默塔」，外型與聲音皆模仿德國文化與傳媒部部長魏默（Wolfram Weimer）。魏默發出新聞稿表示，AI為文化、創意與溝通帶來龐大契機，但同時也潛藏深偽技術（Deepfake）、不透明與假訊息等風險。他強調，「魏默塔」象徵一種公平的AI，不僅能保護創意，也能強化民主社會的公共討論。

官方說明，魏默塔未來將有兩種用途，對外可在社交平台快速、多語言發表政策溝通訊息，對內可用於文化與傳媒部的培訓影片製作，方便內容更新與傳播，既是政策溝通工具，也能減輕行政實務上的負擔。

在首條影片中，魏默塔先自我介紹，表示自己不是深偽技術，而是一種能說上百種語言的政策工具。隨後他改說普通話，指TikTok演算法讓青少年陷入「沉迷漩渦」，傳播危險潮流與扭曲的審美。他強調，若要在歐洲營運，平台必須遵守透明、問責與有效保護青少年的規範，且需對言論自由與多元做出貢獻。他也用荷蘭語批評近期比利時音樂節取消以色列藝術家演出事件，認為「反猶主義不應出現在歐洲舞台」。

