明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

德國AI虛擬部長面世　官方說明具兩大用途 (18:00)

德國政府推出首名人工智能（AI）虛擬部長「魏默塔」（Weimatar）。在初亮相影片中，他以中文批評社交平台TikTok對青少年的不良影響，也針對反猶事件和歐洲傳媒角色表達看法。

由歐洲人工智慧公司Synthesia製作的AI保長「魏默塔」，外型與聲音皆模仿德國文化與傳媒部部長魏默（Wolfram Weimer）。魏默發出新聞稿表示，AI為文化、創意與溝通帶來龐大契機，但同時也潛藏深偽技術（Deepfake）、不透明與假訊息等風險。他強調，「魏默塔」象徵一種公平的AI，不僅能保護創意，也能強化民主社會的公共討論。

官方說明，魏默塔未來將有兩種用途，對外可在社交平台快速、多語言發表政策溝通訊息，對內可用於文化與傳媒部的培訓影片製作，方便內容更新與傳播，既是政策溝通工具，也能減輕行政實務上的負擔。

在首條影片中，魏默塔先自我介紹，表示自己不是深偽技術，而是一種能說上百種語言的政策工具。隨後他改說普通話，指TikTok演算法讓青少年陷入「沉迷漩渦」，傳播危險潮流與扭曲的審美。他強調，若要在歐洲營運，平台必須遵守透明、問責與有效保護青少年的規範，且需對言論自由與多元做出貢獻。他也用荷蘭語批評近期比利時音樂節取消以色列藝術家演出事件，認為「反猶主義不應出現在歐洲舞台」。

（中央社）

相關字詞﹕編輯推介 德國 人工智能

上 / 下一篇新聞