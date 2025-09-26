美國聯邦調查局前局長科米遭起訴　特朗普發文慶祝 (17:22)

科米在2013年至2017年擔任FBI局長，曾負責調查特朗普競選團隊是否同俄羅斯合謀干預美國大選（即「通俄門」），在特朗普首個總統任期內被解除職務。針對科米的指控源於他2020年9月在國會參議院司法委員會聽證會上作證。當時科米在接受質詢時堅稱，他從未授權向傳媒泄露有關特朗普「通俄門」調查的信息。根據2018年司法部一份報告，科米的副手麥凱布曾表示，科米授權他向傳媒泄露相關信息。特朗普隨後要求司法部對科米等人採取行動。

特朗普在大陪審團的決定發表後旋即在社交平台發文慶祝，稱這是「美國的正義」。他形容科米「腐敗」，是「本國史上最糟糕的人之一」，「現在終於開始為他對國家的犯罪行為承擔責任」。司法部長邦迪發表聲明，指摘美國前任政府將聯邦執法機構「武器化」，並聲稱起訴科米「反映了司法部致力於追究那些濫用權力、誤導美國民眾的人」。

科米則在社交平台發布影片重申否認指控，說：「多年來，我和家人都知道，敢於對抗特朗普會有代價……我們不會屈膝而活。」科米強調自己是清白，表明無懼審訊。（法新社/新華社）