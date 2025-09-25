明報新聞網
即時國際

英媒：英擬推成人數碼身分證 施紀賢周五有宣布 (22:59)

英國傳媒周四報道，英國首相施紀賢計劃於周五發表講話，宣布每名英國成年國民日後須持有政府簽發的全新數碼身分證，作為打擊非法移民的新措施。相關「Brit card」方案預料將展開諮詢，落實前亦須立法通過。

英國政府早於今年初已研究推行成人數碼身分認證，以應對非法移民在黑市就業問題，並參考愛沙尼亞強制身分證制度的經驗。

有關「Brit card」將先行公開諮詢，並須經立法程序通過後方可推行。屆時，任何新入職員工均須持有數碼身分證，僱主可透過中央資料庫核查員工的合法工作資格。

現時，員工須出示最少一份實體身分證明文件，但政府擔心相關文件容易偽造。新制度下，移民執法部門可查閱身分核查紀錄，從而追查非法打工者。

曾任人權律師的施紀賢最初對計劃持審慎態度，擔心對公民自由構成限制，但現已被說服，並獲內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）全力支持。

不過，八個民權組織本周警告，強制推行數碼身分證，恐令「未獲授權移民更加隱蔽」。其中「老大哥監察」（Big Brother Watch）署理總監文森特（Rebecca Vincent）表示，強制身分認證措施「對私隱、平等及公民權利構成前所未有的傷害」。該組織已徵集逾10.1萬人聯署，呼籲施紀賢拒絕推行「Brit card」。

（獨立報／天空新聞）

相關字詞﹕編輯推介 英國 數碼身分證 非法移民

