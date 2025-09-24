明報新聞網
即時國際

無人機襲加沙援助船隊 意派軍艦支援 (22:53)

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周三（24日）表示，在加沙救援船隊的籌劃者通報多艘船舶於希臘附近遭多架無人機攻擊後，已派遣一艘海軍巡防艦協助該船隊。

「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）指出，周二深夜船隊行經希臘海域時，周圍傳出逾12次爆

炸聲，且有「不明物體」掉落甲板造成損害。

克羅塞托透過國防部在社交平台X發表聲明指出：「為確保『船隊』上意大利公民安全……我已與

總理討論並下令意大利海軍多功能巡防艦法山號（Fasan）立即介入救援，該艦目前正於克里特島以北的『安全海洋行動』（Operation Safe Sea）任務中執勤。」他補充，該艘軍艦已在前往事發海域途中，準備執行必要的救援行動。

克羅塞托強烈譴責針對船隊發動「無人機攻擊」的不明肇事者，並強調這是「最強烈的譴責」。

 「全球堅毅船隊」本月稍早自西班牙巴塞隆拿啟航，目標是突破以色列對加沙的封鎖，將援助物資送達當地。目前船隊共有51艘船，大多停泊在希臘克里特島外海。等待啟航船舶先前曾在突尼斯遇到兩宗疑似無人機襲擊事件。瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）也在船上。

以色列曾在今年6月和7月阻止行動者兩度試圖由海路進入加沙，並於9月22日重申，不會允許該救援船隊靠近這個衝突中的巴勒斯坦地區。（中央社）

相關字詞﹕以哈戰爭；加沙；救援船；通貝里

