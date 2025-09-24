無人機襲加沙援助船隊 意派軍艦支援 (22:53)

「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）指出，周二深夜船隊行經希臘海域時，周圍傳出逾12次爆

炸聲，且有「不明物體」掉落甲板造成損害。

克羅塞托透過國防部在社交平台X發表聲明指出：「為確保『船隊』上意大利公民安全……我已與

總理討論並下令意大利海軍多功能巡防艦法山號（Fasan）立即介入救援，該艦目前正於克里特島以北的『安全海洋行動』（Operation Safe Sea）任務中執勤。」他補充，該艘軍艦已在前往事發海域途中，準備執行必要的救援行動。

克羅塞托強烈譴責針對船隊發動「無人機攻擊」的不明肇事者，並強調這是「最強烈的譴責」。

「全球堅毅船隊」本月稍早自西班牙巴塞隆拿啟航，目標是突破以色列對加沙的封鎖，將援助物資送達當地。目前船隊共有51艘船，大多停泊在希臘克里特島外海。等待啟航船舶先前曾在突尼斯遇到兩宗疑似無人機襲擊事件。瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）也在船上。

以色列曾在今年6月和7月阻止行動者兩度試圖由海路進入加沙，並於9月22日重申，不會允許該救援船隊靠近這個衝突中的巴勒斯坦地區。（中央社）