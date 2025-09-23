明報新聞網
特朗普建議孕婦勿服用撲熱息痛　專家：缺乏完整科學證據　危險地簡化兒童自閉症成因 (15:39)

美國總統特朗普周一（22日）宣布，孕婦服用「乙醯氨酚」（acetaminophen），即香港常稱的「撲熱息痛」（paracetamol），可能與所生嬰孩患自閉症風險顯著增加有關，建議婦女懷孕期間勿服用，除非發高燒。不過美國國主要醫學學會發布的指引均稱，孕婦使用乙醯氨酚是安全的。有專家指出，特朗普的說法缺乏完整科學證據支時，且危險地簡化了兒童自閉症的複雜成因。

特朗普與衛生部長小羅拔甘迺迪在白宮共同宣布有關消息。特朗普稱，當局強烈建議女性在懷孕期間限制使用非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol，其主要活性成分為乙醯氨酚），除非有醫療必要，「例如治療高燒，感覺無法忍受的情况下」。

小羅拔甘迺迪表示，美國食品及藥物管理局（FDA）將向醫生發布通知，說明懷孕期間服用泰諾的相關自閉症潛在風險。

泰諾製造商Kenvue隨即發聲明反駁政府說法，「我們相信獨立、可靠的科學研究明確顯示，使用乙醯氨酚不會導致自閉症」。
專家普遍認為，自閉症並非單一成因所致，而是基因與環境因素複雜交織的結果。美國婦產科醫生學會主席弗萊施曼表示，當局周一的宣布「缺乏完整科學證據支持，且危險地簡化了兒童神經問題的多重複雜原因」。

該權威醫學組織表示，全美醫生一貫認為泰諾是孕婦為數不多的安全止痛藥之一，「過去研究均沒明確證據，證明孕婦謹慎使用乙醯氨酚與胎兒發育異常存在直接關聯」。該藥物亦獲得全球其他主要醫療組織和多國政府推薦。（BBC/CNN/華盛頓郵報）

