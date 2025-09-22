日本自民黨總裁選5人角逐 推薦人名單公布 (17:00)

5人所獲的20位推薦人名單同時公布，焦點如下：

【小泉進次郎】（無派閥、神奈川11區眾議員）

推薦人代表：加藤勝信（前茂木派、財務相）

選舉責任者：田中良生（菅G、前眾議院財務金融委員長）

簡介：前首相小泉純一郎之子，獲前首相菅義偉作為其政治後見人，其推薦人以菅G（擁護菅義偉的政策集團）成員（例如田中良生、三原順子和阿達雅志）和出身地神奈川縣的同僚（例如田中和德、牧島花蓮），又或一些其他派閥的較資淺議員（例如辻清人、宮路拓馬）；值得一提的是，經歷上次社會文化政策立場（例如夫婦別姓）被質疑過於自由派後，這次由菅義偉和另一前首相安倍晉三的側近、具有可靠保守右翼資歷的加藤勝信出任推薦人代表

【高市早苗】（無派閥、奈良2區眾議員）

推薦人代表：古屋圭司（前二階派、前國家公安委員長）

選舉責任者：黃川田仁志（菅G、前眾議院外務委員長）

簡介：在原安倍派和二階派高層因回扣門醜聞，無法再站在政治第一線下，清和政策研究會（解散前為安倍派，高市2012年退出時尚為町村派）出身的高市早苗，以繼承安倍晉三路線自居，幾乎成為日本保守右翼碩果僅存不受醜聞影響的資深政治明星，其推薦人也以此為主（例如古屋圭司、中曾根弘文、高木啓等），另有麻生派的保守右翼議員加入（例如有村治子和中村裕之）；其選舉責任者黃川田仁志是來自菅G的安保鷹派政客，但在高市宣布參選的記者會上，以膚色深淺指涉辨別記者，這番失言令高市須即時兩次致歉

【林芳正】（前岸田派、山口3區眾議員）

推薦人代表：田村憲久（前岸田派、前厚生勞動相）

選舉責任者：磯崎仁彥（前岸田派、前內閣官房副長官）

簡介：身為舊宏池政策研究會（前岸田派）的二號人物，推薦人以前岸田派的成員為主（例如田村憲久、磯崎仁彥和堀內詔子）和他昔日擔任參議員時的友好同僚（例如古川俊治）

【小林鷹之】（前二階派、千葉2區眾議員）

推薦人代表：濱田靖一（無派閥、前防衛相）

選舉責任者：根本幸典（前安倍派、前國土交通大臣政務官）

簡介：推薦人以前二階派和前安倍派的保守派資淺議員為主（例如大野敬太郎、武部新和鹽崎彰久等），但對比去年名單，這次添上個別較資深議員（例如濱田靖一）

【茂木敏充】（前茂木派、櫪木5區眾議員）

推薦人代表：新藤義孝（前茂木派、前經濟再生相）

選舉責任者：梶山弘志（無派閥、前經濟產業相）

簡介：推薦人以茂木本人曾任會長的平成研究會（前茂木派）原成員（例如新藤義孝、木原稔和鈴木貴子等）和其選區所在的櫪木縣同儕議員（例如船田元、上野通子和高橋克法）為主，但由跟其友好的梶山弘志任選舉主管