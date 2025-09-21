特朗普政府將取消糧食短缺調查 (17:05)

美國農業部（USDA）向法新社發聲明稱：「農業部經持續檢討各項計劃及經濟報告後，決定不再發布未來的家庭糧食安全報告（ Household Food Security Reports）。」當局指出，該報告「已過度政治化，經重新評估後，認為對農業部工作並非必須」。

這項連續推行約30年的調查報告被叫停，正值特朗普及國會共和黨今年通過大幅改革「補充營養援助計劃」（SNAP），有獨立分析指出，新法案將令數百萬人失去領取糧食援助資格。

2023年報告顯示，美國13.5%家庭面臨糧食短缺，創2014年以來新高。農業部批評調查問題「全屬主觀」，未能準確反映全國糧食安全狀況。聲明又指：「調查數據充斥偏頗，旨在營造不符實況的敘事，與特朗普政府下貧窮率下降、工資上升及就業增長的現實背道而馳。」

目前尚未清楚農業部聲明是否涉及今年數據，因相關報告原定2026年才公布。美國今年經濟數據顯示，經濟增長放緩，就業市場轉趨緊張。特朗普一再否認官方數據準確性，並已撤換勞工部統計局長，提名長期支持共和黨、立場偏右的經濟學者安東尼（E.J. Antoni）接任。（法新社）