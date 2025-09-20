明報新聞網
即時國際

《公海條約》達生效門檻　獲譽保護海洋生物轉捩點 (21:00)

全球首條保護公海海洋生物多樣性的具法律約束力國際法《公海條約》（High Seas Treaty），經過兩年時間，到周五（19日）終於達至生效所需至少60個國家確認的要求，使之可於明年1月17日正式實施，被譽為保護海洋生物的歷史轉捩點。

《公海條約》正式名稱是《〈聯合國海洋法公約〉下國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性的養護和可持續利用協定》，亦簡稱《BBNJ協定》。它自2023年6月擬定，獲142國和歐盟簽署，直至上周五得到摩洛哥向聯合國遞交確認書後達到60個國家確認的門檻，可按程序於120天後生效。

在涵蓋全球海洋逾六成的公海，現時受保護範圍僅佔1%，面對過度捕撈、海洋鑽探等威脅。此條約規管的，正是所有國家的專屬經濟區以外公海，另連同佔地球表面一半的國家管轄範圍以外的海牀、下層土（subsoil）。

此條約的確認國承諾將以法律方式維護此條件，同時可聯合起來迫使未確認國遵守條約條款。應此條約，今後只要有四分之三的出席國家贊成，就能在公海設立維護生物多樣和海洋健康的海洋保護區，使保護區內計劃開展的人為活動均要進行環境影響評估，包括航運、漁業、深海採礦，乃至為紓解全球暖化的地球工程措施等活動。此外，締約國須評估本國海域的活動對污染或損害公海環境的潛在影響。而無論國家貧富強弱，皆可通過條約所立框架公平、公正地共享公海資源、數據和研究技術。

（法新社/英國廣播公司）

