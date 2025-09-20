明報新聞網
即時國際

拒絕起訴特朗普政敵　州聯邦檢察官去職 (19:00)

美國弗吉尼亞州聯邦檢察官西伯特因拒絕起訴總統特朗普政敵、紐約州檢察長詹樂霞，上周五（19日）被迫辭職。西伯特調查詹樂霞涉房貸詐騙數月，但未找到明確證據，特朗普持續施壓並表明想辭退西伯特，迫使後者最終辭職。

特朗普上周五在白宮橢圓形辦公室向記者表示，因西伯特（Erik Siebert）獲兩名民主黨參議員確認其提名，故屬意他離職。同日下午，西伯特告訴同事他已提交辭職信。數小時後，特朗普在旗下社交平台Truth Social宣稱西伯特不是主動辭職，「是我炒他的！」

美國廣播公司（ABC）報道，西伯特約5個月前被委任調查民主黨籍的詹樂霞（Letitia James）涉按揭詐騙案。事緣詹樂霞跟姪女聯名購買弗州一間房屋時，其中一份文件記錄前者宣稱把那屋用作主要居所，但其他眾多文件顯示詹僅把該屋當成第二居所，特朗普盟友、聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特推動起訴詹詐騙按揭貸款，但根據貸款商的交流紀錄，詹申請貸款時未有以上述首份文件作為依據。

西伯特代表律師洛厄爾（Abbe Lowell）批評把其當事人革職是「肆意踐踏法治」，指西只是按司法標準辦事。洛厄爾又形容，找願意扭曲法律的人替其作政治報復已成為特朗普的「常態」，而在這之前需經歷把不合適的人革職，相關行為實屬違法。

詹樂霞前年就特朗普虛報資產提出民事訴訟，至去年特被判罰款3.55億美元（約27.8億港元）。今年8月案件上訴維持原判。

（衛報/紐約時報/法新社）

相關字詞﹕編輯推介 特朗普 詹樂霞

