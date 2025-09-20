孟買國際郵輪碼頭開幕　印度最大　料可接待百萬客 (16:20)

MICT佔地超過41.5萬平方呎，可同時停泊5艘郵輪，碼頭設有72個報到和出入境櫃台。港口、航運和水道部部長索諾瓦爾（Sarbananda Sonowal）點出孟買國際郵輪碼頭的重要性時說：「孟買有長遠的海事歷史，是印度文明不可或缺的一部分，作為沿海地區的樞紐，它以其繁榮的經濟為印度作出了巨大的貢獻。」

MICT被視為「印度郵輪計劃」的一環，目標是提升印度海事基礎設施，並將孟買打造成全球首屈一指的郵輪旅遊聖地。今日印度（India Today）指出，有了孟買國際郵輪碼頭，預料可以吸引更多外國觀光客前往印度，促進印度郵輪旅遊的發展，並為經濟增長作出貢獻。印度報章Mint報道，除了周六剪綵啟用的孟買國際郵輪碼頭，莫迪政府也在印度各地發展許多海事基礎建設，包括在古吉拉特邦（Gujarat）共投入3420億印度盧比（約286億港元）的數個大型開發項目。

