明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

孟買國際郵輪碼頭開幕　印度最大　料可接待百萬客 (16:20)

印度總理莫迪周六（20日）到孟買巴拉德港區（Ballard Pier），為孟買國際郵輪碼頭（Mumbai International Cruise Terminal，MICT）剪綵。這個碼頭每年可接待100萬名旅客，是印度最大的郵輪碼頭，讓當地躍升為全球郵輪旅遊樞紐之一。

MICT佔地超過41.5萬平方呎，可同時停泊5艘郵輪，碼頭設有72個報到和出入境櫃台。港口、航運和水道部部長索諾瓦爾（Sarbananda Sonowal）點出孟買國際郵輪碼頭的重要性時說：「孟買有長遠的海事歷史，是印度文明不可或缺的一部分，作為沿海地區的樞紐，它以其繁榮的經濟為印度作出了巨大的貢獻。」

MICT被視為「印度郵輪計劃」的一環，目標是提升印度海事基礎設施，並將孟買打造成全球首屈一指的郵輪旅遊聖地。今日印度（India Today）指出，有了孟買國際郵輪碼頭，預料可以吸引更多外國觀光客前往印度，促進印度郵輪旅遊的發展，並為經濟增長作出貢獻。印度報章Mint報道，除了周六剪綵啟用的孟買國際郵輪碼頭，莫迪政府也在印度各地發展許多海事基礎建設，包括在古吉拉特邦（Gujarat）共投入3420億印度盧比（約286億港元）的數個大型開發項目。

（今日印度/Mint/中央社）

相關字詞﹕印度 孟買國際郵輪碼頭 編輯推介

上 / 下一篇新聞