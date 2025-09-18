Tesla着手重新設計車門手柄 回應安全隱患 (20:55)

Tesla設計總監霍爾茨豪森接受彭博Hot Pursuit!汽車播客專訪時表示，公司正研究將現時分開設於不同位置的電子和手動開門裝置合併成單一按鈕，以便乘客在緊急情况下操作。

彭博社早前調查發現，多宗涉及車輛斷電後、特別是撞車後，乘客無法開門導致受傷或死亡的事故。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）本周亦宣布正式調查部分Tesla車門設計是否存在缺陷，指有外門柄失效，導致兒童被困車內。

霍爾茨豪森指出，雖然所有Tesla車輛均設有內部手動開門裝置，但位置不一，後座乘客尤其難以發現。不同型號及年份的設計亦有差異，而且門外手柄遇上斷電時可能無法運作。

雖然這類設計並非Tesla獨有，但該公司將隱藏式手柄推廣至主流，惹來批評指此設計增加救援難度，乘客亦須自行尋找手動裝置。

內地媒體本月初報道，中國監管機構正考慮禁用隱藏式車門手柄。歐洲則逐步改良車禍後的救援程序，確保車禍後乘客和救援人員仍能順利開門。

霍爾茨豪森表示，Tesla正於中國研究相關設計細節，並準備好必要時調整。

