東南亞發現最遠古「木乃伊」　經煙燻處理 (20:00)

科學家團隊在2017至2025年，研究了中國南部及東南亞地區11個考古遺址的54個前新石器時代（pre-Neolithic）的墓葬地點的樣本，大多數樣本來自中國廣西壯族自治區，小部分樣本來自菲律賓、老撾、泰國、馬來西亞及印尼。「前新石器時代」一般指包括舊石器及中石器時代。

學者指所發現的遺駭都呈緊蹲或蜷縮姿勢，常見有被燒過的痕跡。學者指研究結果顯示許多遺骸在埋葬前曾被長時間用火燻乾，再製成木乃伊。當中最古老的樣本是在越南的北部發現的一條手臂骨，可追溯到1.4萬年前，其他多數樣本都可追溯到4000年至1.2萬年前。

此前已知最早的木乃伊樣本來自智利北部的新克羅文化，距今約7000年，至於古埃及木乃伊樣本則可追溯到4500年前；研究主要作者、澳洲國立大學高級研究員洪曉純（Hsiao-chun Hung）稱，是次發現將人類使用木乃伊方式保存遺體的時間，向前推了數千年。報告周一（15日）發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

（NBC/CNN）