即時國際

東南亞發現最遠古「木乃伊」　經煙燻處理 (20:00)

來自中國、日本、澳洲多個亞太地區國家的科學家分析數十個遺體埋葬地點後，近日發表研究指早在1.4萬年前，古代亞洲部分地區的狩獵採集者就用煙燻乾燥方式處理要埋葬的死者遺體，是目前已知最古老的人類木乃伊證據。

科學家團隊在2017至2025年，研究了中國南部及東南亞地區11個考古遺址的54個前新石器時代（pre-Neolithic）的墓葬地點的樣本，大多數樣本來自中國廣西壯族自治區，小部分樣本來自菲律賓、老撾、泰國、馬來西亞及印尼。「前新石器時代」一般指包括舊石器及中石器時代。

學者指所發現的遺駭都呈緊蹲或蜷縮姿勢，常見有被燒過的痕跡。學者指研究結果顯示許多遺骸在埋葬前曾被長時間用火燻乾，再製成木乃伊。當中最古老的樣本是在越南的北部發現的一條手臂骨，可追溯到1.4萬年前，其他多數樣本都可追溯到4000年至1.2萬年前。

此前已知最早的木乃伊樣本來自智利北部的新克羅文化，距今約7000年，至於古埃及木乃伊樣本則可追溯到4500年前；研究主要作者、澳洲國立大學高級研究員洪曉純（Hsiao-chun Hung）稱，是次發現將人類使用木乃伊方式保存遺體的時間，向前推了數千年。報告周一（15日）發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

（NBC/CNN）

 

相關字詞﹕編輯推介 木乃伊

