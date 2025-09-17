瑞典擬2026年推全國校園手機禁令　7至16歲學生上課前須交出手機 (20:15)

瑞典大多數學校已在上課前先要求學生交出手機，但學生都設法避開，例如交出假手機，或謊稱忘記帶手機或壞了。新任教育大臣穆罕默松（Simona Mohamsson）稱：「這（手機禁令）應適用於教室裏的每個人。它適用於瑞典每位年輕人，並非可有可無。」

瑞典政府提出的其他改革措施涵蓋課程、評分制度及教師培訓。為推行改革，政府下周將提交預算案，提出撥款9500萬瑞典克朗（約7992萬港元），翌年增至1億瑞典克朗（約8413萬港元）。

歐洲其他國家都有研究針對兒童使用智能產品及社交平台的做法。丹麥今年較早時根據政府委員會建議，將禁止學校和課後活動班使用手機，認為13歲以下兒童不應擁有智能手機或平板。法國亦從9月起收緊中學的手機禁令。

荷蘭去年1月公布全國指引，建議在課堂上禁用智能手機，而幾乎所有學校都已遵守。最近的研究指學習環境有所改善，有75%參與研究的中學，學生更易集中精神，有28%的中學指學生成績有提升。（衛報）