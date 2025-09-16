明報新聞網
即時國際

聯合國報告：臭氧層破洞有望數十年內「埋口」 (21:00)

聯合國周二（16日）表示，地球的保護屏障臭氧層正在「康復」，臭氧層破洞有望在未來幾十年內完全消失。聯合國形容這是全球共同採取行動下獲得的成功。

聯合國世界氣象組織（WMO）的《2024年臭氧公報》（Ozone Bulletin 2024）顯示，去年南極地區上空的臭氧層破洞面積是近年最小，並稱這對人類及地球的健康而言，都是令人欣喜的科學消息。WMO發表報告時談到，臭氧耗損減少，部分原因在於自然發生的大氣因素，這些因素會導致年際波動，但同時強調這項長期正面趨勢也「反映國際共同行動獲得成功」。

發布公報是為了慶祝每年9月16日的「保護臭氧層國際日」及《保護臭氧層維也納公約》（Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer）40周年。該公約最早於1985年將平流層臭氧減少現象視為全球問題。繼1985年簽訂《維也納公約》後，《蒙特利爾議定書》（Montreal Protocol）也於1987年簽訂，其旨在逐步淘汰主要用於冷凍、空調和噴霧劑等會分解臭氧的物質。根據WMO，《蒙特利爾議定書》迄今促使逾99%受管制臭氧分解物質的生產及消費被淘汰。公報提到，「因此，臭氧層有望在本世紀中葉前恢復至1980年代水平，大幅降低因紫外線過度曝曬而導致的皮膚癌、白內障及生態系統損害等風險」。

（法新社/中央社）

臭氧層 臭氧洞

