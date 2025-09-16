明報新聞網
即時國際

報告：古巴逼囚犯生產雪茄　主要銷歐洲 (20:00)

西班牙馬德里非政府組織「囚犯捍衛者」（Prisoners Defenders）周一（15日）發表報告，指古巴監獄普遍存在大規模強迫勞動，估計全國至少有6萬名在囚者於惡劣環境下被脅迫從事製造雪茄及生產外銷歐洲的馬拉布木炭（marabu charcoal），薪酬微薄或分文未取，且普遍缺乏基本工具及培訓，堪稱「現代奴役」，涉及人數相當於在囚者一半。

組織今年4月至8月抽樣訪問了40間監獄共53名囚犯及其家屬，並進行額外60次訪談，結果發現所有受訪者均稱在威脅、暴力下被強迫工作，近半更曾遭受身體暴力，98%缺乏必要裝備或訓練。部分女囚更稱曾遭性騷擾或強姦，非洲裔在囚人士受害尤為嚴重，反映種族歧視問題嚴重。報告指，最少7座監獄涉及強迫生產雪茄，每年生產約1200萬支雪茄，佔全國產量約7.5%，產品涵蓋多個著名品牌，包括「高希霸」（Cohiba），但因無標籤難以追查來源。報告直指，相關勞動制度已高度制度化，雪茄產品主要銷往英國等歐洲國家，木炭則多運往西班牙、葡萄牙、意大利、希臘及土耳其，並以「環保」名義出售。

組織已將報告提交聯合國及產品目的地的政府和國會，促請國際社會追究古巴當局責任，並禁止貿易涉及強迫勞動產品。報告強調，古巴監獄本質是懲罰、控制及剝削空間，亟待徹底改革。

（衛報）

