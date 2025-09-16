報告：古巴逼囚犯生產雪茄　主要銷歐洲 (20:00)

組織今年4月至8月抽樣訪問了40間監獄共53名囚犯及其家屬，並進行額外60次訪談，結果發現所有受訪者均稱在威脅、暴力下被強迫工作，近半更曾遭受身體暴力，98%缺乏必要裝備或訓練。部分女囚更稱曾遭性騷擾或強姦，非洲裔在囚人士受害尤為嚴重，反映種族歧視問題嚴重。報告指，最少7座監獄涉及強迫生產雪茄，每年生產約1200萬支雪茄，佔全國產量約7.5%，產品涵蓋多個著名品牌，包括「高希霸」（Cohiba），但因無標籤難以追查來源。報告直指，相關勞動制度已高度制度化，雪茄產品主要銷往英國等歐洲國家，木炭則多運往西班牙、葡萄牙、意大利、希臘及土耳其，並以「環保」名義出售。

組織已將報告提交聯合國及產品目的地的政府和國會，促請國際社會追究古巴當局責任，並禁止貿易涉及強迫勞動產品。報告強調，古巴監獄本質是懲罰、控制及剝削空間，亟待徹底改革。

（衛報）