加州大學分校交「反猶」學生及教職員名單涉160人　學者批評如麥卡錫時代 (16:50)

該校稱，教育部數月前開始調查涉及反猶事件的投訴，並要求校方提供相關文件，校方至今已提供160名學生、教職員的姓名給教育部民權辦公室（OCR），且本月初已通知受影響者。著名女性主義哲學家巴特勒（Judith Butler）是接獲通知的其中一人，本身為猶太學者的她經常批評以色列。

巴特勒指出，加州大學柏克萊分校曾是1960年代言論自由運動發源地，「這裏一直是公開辯論爭議性議題的場所，我們對以巴問題立場各異，即使這些意見令我們不滿也需聆聽。這正是我30年來極力捍衛的校園精神」。

巴特勒質疑校方未如其他大學般，為維護學術自由，拒絕屈服聯邦政府的要求。她將校方向政府供出師生名單的做法，比作「麥卡錫時代的慣用手法」，「我們不該天真。被點名者會否列入政府黑名單？出境會否受限？電子通訊會否遭監控？」她說，名單內包括國際學生、講師及兼任教職員，認為校方配合政府的做法，可能導致尤其是國際學生被驅逐、教職員被開除或滋擾等。

加州大學校長辦公室發言人表示，與所有公立大學一樣，加州大學受州政府及聯邦機構監督，各分校會例行接到與政府審計或調查相關的文件索取要求，強調「加州大學在履行法律義務的同時，致力保障學生和教職員的隱私」。

去年美國多所大學出現支持巴勒斯坦的學生遊行，特朗普政府指控示威期間，校方縱容反猶，威脅削減提供給校方的聯邦資金。（路透社/衛報）