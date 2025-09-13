明報新聞網
即時國際

俄無人機入侵波蘭　北約啟動新行動「東方哨兵」加強防衛波蘭 (16:21)

北約周五（12日）啟動名為「東方哨兵」（Eastern Sentry）的新行動加強東翼防衛，以回應日前俄羅斯無人機涉入侵波蘭，初步即時行動包括丹麥增派兩架F-16戰鬥機和一艘護衛艦、法國派出3架「陣風」（Rafale）戰機和德國派4架「颱風」（Typhoon）戰機加強防衛波蘭。英國亦表明將全力協助行動。

北約秘書長呂特在記者會上指出，東方哨兵行動包括特別為應對無人機而設的元素。同場的北約歐洲盟軍最高司令、美軍將領格林克維奇（Alexus Grynkewich）解釋，將融合空中和地面防禦，快速測試和部署反無人機探測器等新科技，並表示整個東方哨兵行動將納入任何可受俄羅斯威脅的地區，範圍涵蓋北極以至南部的黑海和地中海，強調「北約將繼續防衛每寸領土」。

波蘭指控19架俄軍無人機周三侵犯其領空，北約從荷蘭出動F-35戰鬥機擊落部分無人機。美國總統特朗普周四稱，侵犯領空事件「可能是失誤」，並非刻意為之。波蘭總理圖斯克周五則在社交平台批評俄羅斯「攻擊」波蘭，強調這並非「失誤」。同日俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈（Vasily Nebenzya）抨擊波蘭「倉卒歸咎」俄羅斯，指暫無證據證明確是俄方所為。（金融時報/BBC/CNN）

