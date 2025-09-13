俄無人機入侵波蘭　北約啟動新行動「東方哨兵」加強防衛波蘭 (16:21)

北約秘書長呂特在記者會上指出，東方哨兵行動包括特別為應對無人機而設的元素。同場的北約歐洲盟軍最高司令、美軍將領格林克維奇（Alexus Grynkewich）解釋，將融合空中和地面防禦，快速測試和部署反無人機探測器等新科技，並表示整個東方哨兵行動將納入任何可受俄羅斯威脅的地區，範圍涵蓋北極以至南部的黑海和地中海，強調「北約將繼續防衛每寸領土」。

波蘭指控19架俄軍無人機周三侵犯其領空，北約從荷蘭出動F-35戰鬥機擊落部分無人機。美國總統特朗普周四稱，侵犯領空事件「可能是失誤」，並非刻意為之。波蘭總理圖斯克周五則在社交平台批評俄羅斯「攻擊」波蘭，強調這並非「失誤」。同日俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈（Vasily Nebenzya）抨擊波蘭「倉卒歸咎」俄羅斯，指暫無證據證明確是俄方所為。（金融時報/BBC/CNN）