即時國際

美國監管機構對AI伴侶展開調查 (19:30)

《金融時報》周五（12日）報道，美國聯邦貿易委員會（FTC）已下令主要人工智能（AI）企業交出有關旗下AI聊天機械人提供「伴侶」服務的資料。

過去有關「AI伴侶」（AI Companion）涉及青少年自殺的個案愈來愈多，有家長更入稟法院控告相關AI企業，美國一些國會議員和州檢察長已經走聊天機械人對年輕人的影響展開調查。《金融時報》的報道提到，ChatGPT母公司OpenAI、Facebook母公司Meta、Google、美國富豪馬斯克旗下的xAI均受壓披露旗下聊天機械人如何運作的細節，被指專針對較年輕群體的Character.ai和Snap也是受查目標。

FTC周四說：「AI聊天機械人可以高效地模仿人類性格、情緒和意向，並大體上設計來當作朋友或密友，這可能令特別是兒童和青少年的某些用戶，去信賴和與聊天機械人建立關係。」報道稱，FTC希望知道這些公司如何運作聊天機械人、公司如何研發這些「伴侶」的性格和個人特質，並如何透過與用戶互動賺取利潤。此外，FTC要求這些公司交代它們如何處理負面影響，特別是對兒童的影響，以及它們如何處理從對話中所得到的個人資料。

OpenAI表示，公司會有建設性地回應FTC，而Character.ai則表示期望與FTC協作。Meta和Google拒絕回應，xAI則未有即時回應。

（金融時報）

 

