柯克遇刺案 FBI公布「涉案者」圖片 懸紅78萬緝兇 (01:00)

照片顯示該男子戴棒球帽、太陽眼鏡，身穿黑色休閒服飾。FBI呼籲公眾協助辨認此人，並提供槍擊案的線索。

年僅31歲的柯克周三在猶他谷大學（Utah Valley University）發表演說時遇刺身亡。當局周四指，案件涉及一名大學生年齡的男子。

槍手犯案後逃入大學附近一個樹林，調查人員在該區發現其遺下的步槍。《華爾街日報》周四報道，警方在步槍內發現刻有支持跨性別及反法西斯（Antifa）思想標語的子彈。

柯克自2012年創立Turning Point USA以來，積極向年輕人推動保守理念。他善於利用TikTok、Instagram、YouTube等平台，宣揚反移民、基督教保守及擁槍立場，並經常在全美大學活動與在場師生辯論，片段廣為流傳。柯克被支持者譽為保守主義「殉道者」，其影響力舉足輕重。

槍擊發生時前猶他州聯邦眾議員查菲茨（Jason Chaffetz）在現場，他向霍士新聞（Fox News）表示，槍擊案發生時，柯克正與觀眾進行問答環節。

查菲茨回憶：「第一個問題是關於宗教，他回答了大約15至20分鐘。第二個問題很特別，是關於跨性別槍手和大規模槍擊事件。就在他回答這個問題時，槍聲響起。」

「槍響一出，他立刻向後倒下。現場所有人都俯身趴下……很多人開始尖叫，然後大家四散奔逃。」查菲茨神情仍見震驚。

（法新社／路透社）