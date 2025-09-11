明報新聞網
即時國際

法國新總理上台　20萬人同日上街示威　數百人被捕 (17:18)

法國各地周三（10日）爆發大規模示威，抗議緊縮預算及社會不安，示威者封鎖高速公路、焚燒路障，與警方爆發零星衝突。政府在全國出動8萬名警員，內政部指有約540人被捕，另415人被扣留。示威當日遇上新任總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）首日履職，表示數日內將向全國發表演說。

這場名為「封鎖一切」的運動最初在5月由右翼團體在社交網絡發起，左翼與極左派團體其後加入。示威周三在全國各地爆發，據內政部數字，有近20萬人參與，其中巴黎及周邊地區有民眾搭建路障、封鎖學校和道路，又向警察擲垃圾。有學生示威者稱他們要讓政府知道，他們已忍無可忍。

在巴黎，當局派出6000名警員，警方不時用催淚氣體驅散示威者，路透社報道巴黎有近200人被拘留。CNN報道，當地教育部指各地有約100間學校受示威影響，當中27間被封鎖。

法國前總理貝魯領導的政府周一（8日）在國民議會舉行的信任投票中未獲通過後，總統馬克龍周二（9日）委任原防長勒科爾尼為新總理。勒科爾尼在交接典禮上，承諾採取「更有創造性」的方式與反對黨合作。他又指日內會向全國發表演說，強調他的做法將與過往政府不同。（路透社/法新社/CNN/France24）

