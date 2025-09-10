咬斷企圖強姦者舌頭被判刑　韓婦61年後翻案脫罪 (22:00)

1964年5月，當時18歲的崔末子遭一名21歲陌生男子企圖強姦，對方將她壓制在地，並試圖強行將舌頭伸入她口中，她咬斷對方舌頭後才得以逃脫。該男子不僅持續就其傷勢索償，甚至曾持刀闖入崔末子住所。最終，該男子僅因非法入侵及恐嚇，被判囚6個月，緩刑兩年，且未因企圖強姦被起訴；崔末子卻被法院裁定「超出合理自衛範圍」，因傷害罪被判囚10個月，緩刑2年。

2018年，受全球MeToo運動影響，崔末子向倡議組織求助，花了2年時間蒐集證據，2020年向法院申請重審，但釜山地方及上訴法院均以缺乏自衛證據為由駁回她的申請，直至去年12月最高法院終批准重審。今年7月崔末子案件在釜山市法院重審，在首場庭審上，檢方稱崔末子攻擊性侵者是正當防衛，同時為她的痛苦致歉，並罕有請求法庭撤銷原判決。

崔末子周三獲判無罪後說：「我不能讓這宗案件不了了之……我想為其他遭遇與我相同的受害者發聲。」崔末子的律師表示，當年的判決是因性別偏見及社會觀念而造成的誤判，「幸得崔末子多年來堅持不懈，檢察和司法機關今日才有機會修正錯誤」。

（BBC/紐約時報）