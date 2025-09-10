UNICEF報告：學齡兒童青少年每10人有1人肥胖　超加工食物所致 (15:55)

UNICEF報告指出，全球有9.4%、約1.88億名5至19歲的兒童及青少年屬於肥胖，除了撒哈拉以南非洲及南亞地區外，其他所有地區的肥胖率都高於體重不足比率。報告警告，他們患上2型糖尿病、心臟病及某些癌症等慢性疾病的風險會因為肥胖而大增。與此同時，報告指全球有9.2%的5至19歲兒童及青少年體重過輕。相較於2000年，這年齡層有近13%的人體重不足，肥胖則僅有3%。

肥胖問題日益嚴重，UNICEF行政總監拉塞爾（Catherine Russell）稱，談論營養時不再只關注體重過輕的問題，並指出營養對兒童成長、認知發展及心理健康至關重要，惟超加工食品正逐漸取代蔬果與蛋白質。（衛報/UN News）