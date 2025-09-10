明報新聞網
即時國際

UNICEF報告：學齡兒童青少年每10人有1人肥胖　超加工食物所致 (15:55)

聯合國兒童基金會（UNICEF）周二（9日）發表報告，指出全球學齡兒童及青少年每10人就有1人肥胖，人數歷來首次超越體重不足者，成為最常見的營養不良情况。報告指出這情況是超加工（ultra-processed）垃圾食物佔據他們的飲食導致，該些食物高糖、高鹽、高脂。據本港食安中心資料，超加工食品中，糖、油、脂肪和鹽常混合作配料，還加入如增味劑、色素及人造甜味劑，例子包括碳酸飲品、薯片、曲奇、即食麵及冷藏薄餅。

UNICEF報告指出，全球有9.4%、約1.88億名5至19歲的兒童及青少年屬於肥胖，除了撒哈拉以南非洲及南亞地區外，其他所有地區的肥胖率都高於體重不足比率。報告警告，他們患上2型糖尿病、心臟病及某些癌症等慢性疾病的風險會因為肥胖而大增。與此同時，報告指全球有9.2%的5至19歲兒童及青少年體重過輕。相較於2000年，這年齡層有近13%的人體重不足，肥胖則僅有3%。

肥胖問題日益嚴重，UNICEF行政總監拉塞爾（Catherine Russell）稱，談論營養時不再只關注體重過輕的問題，並指出營養對兒童成長、認知發展及心理健康至關重要，惟超加工食品正逐漸取代蔬果與蛋白質。（衛報/UN News）

