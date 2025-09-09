美眾議院委員會公開疑是特朗普贈愛潑斯坦不雅插畫　白宮否認屬實 (11:25)

眾議院監督委員會的民主黨成員Robert Garcia在社交平台X公開該幅插畫，可見畫中有一段「Donald」（特朗普名字同名）及「Jeffrey」（愛潑斯坦名字同名）之間的文字對話。文中「Donald」向「Jeffrey」祝賀生日快樂，又提及「願每一天都有新的美好秘密」（may every day be another wonderful secret），X帖文留言稱「究竟隱瞞了什麼呢？」

Robert Garcia在聲明中稱：「特朗普是時候向委員會交代真相，以及公開所有愛潑斯坦檔案，美國人要求得到答案。」

《華爾街日報》7月時曾報道該封不雅生日信之事，特朗普隨即否認曾寫該信，聲稱自己「從不畫畫」，更入稟控告《華爾街日報》、其母公司新聞集團及新聞集團名譽董事長梅鐸誹謗，索償至少100億美元（780億港元）。（法新社/BBC）