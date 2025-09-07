明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

「天主網紅」獲封聖　教宗：鼓勵年輕人勿浪費生命 (20:00)

2006年以15歲之齡去世、被稱為「天主網紅」的意大利少年阿庫蒂斯（Carlo Acutis）周日（7日）獲教宗良十四世封聖，是首名獲教廷封聖的千禧世代。同日另一獲封聖者是以幫助有需要人士著稱的意大利男子弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati），他1925年死於小兒麻痺症時年僅24歲。良十四世表示，兩名新聖人死時年紀尚輕，這次封聖是「為了鼓勵所有人、尤其是年輕人不要浪費生命，並導引他們升上（天堂）」。

阿庫蒂斯的封聖儀式在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行，獲全球年輕天主教徒期待已久，最終吸引數以千計信眾出席。父母為意大利人的阿庫蒂斯，1991年在英國倫敦出生，後在米蘭成長，是每天參與彌撒的虔誠天主教徒，時常幫助受欺凌兒童及無家可歸者。他是電腦奇才，設立網站傳揚福音，並記錄天主教神蹟奇事，2006年白血病過世後，獲譽為「天主的網紅」。

按梵蒂岡規定，受封聖者必須實現兩次神蹟。阿庫蒂斯去世後兩項神蹟獲教廷確認，一是巴西一名患罕見胰線畸形的兒童突然痊癒，另一是一名在車禍中重傷的哥斯大黎加學生奇蹟康復。兩宗事件的當事人家屬均曾祈求阿庫蒂斯幫助。2020年時任教宗方濟各列他為真福，為封聖前一步。

身穿牛仔褲、運動衫和波鞋的阿庫蒂斯遺體一直安放在意大利中部阿西西鎮一座教堂的玻璃櫃內，過去一年有過百萬人次到來瞻仰。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕編輯推介 天主教 封聖 阿庫蒂斯 教宗 良十四世 教宗良十四世

上 / 下一篇新聞